La 'Declaración de Salamanca' impulsa una mejor formación en Alergología en toda Europa Expertos de todo el continente trazan desde Salamanca un plan para los próximos años

Javier Hernández Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Expertos en Alergología e Inmunología Clínica de toda Europa se han reunido en la capital del Tormes para firmar la 'Declaración de Salamanca', un documento que marca un hito en la formación médica al establecer como objetivo prioritario 'convencer' a las instituciones académicas para que la Alergología adquiera mucho más peso dentro de los estudios de Medicina.

Durante dos intensas jornadas, más de medio centenar de especialistas, académicos y representantes de instituciones médicas y universitarias de distintos países europeos debaten sobre la situación actual de la enseñanza de la especialidad y las carencias formativas que existen tanto en el grado como en el posgrado. El encuentro estuvo organizado por la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) y contó con el apoyo de la Universidad de Salamanca y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

La Declaración de Salamanca recoge un compromiso conjunto para integrar de manera homogénea la formación en Alergología e Inmunología Clínica en las facultades de Medicina europeas, con el objetivo de mejorar la detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas, que afectan ya a más del 30% de la población mundial.

«La idea es potenciar la Alergología entre los estudiantes porque actualmente está incluida de una manera un tanto tangencial, no se profundiza excesivamente y la convicción es que cada vez habrá más patología alérgica con el cambio climático. De lo primero que se van a encontrar los médicos al hacer el MIR son problemas alérgicos», apuntan los expertos.

Entre los acuerdos alcanzados, los participantes establecieron plazos concretos y una distribución de tareas entre las instituciones implicadas. Se prevé que en los próximos dos años se elabore una propuesta común de currículo académico, y que antes de 2030 la asignatura esté implantada de forma oficial en la mayoría de los países miembros.

El encuentro, que se celebra los días 16 al 18 de octubre, aborda también aspectos regulatorios, estrategias docentes innovadoras y la necesidad de fomentar la carrera académica en este campo. Diversas mesas redondas analizaron cómo integrar la enseñanza de la Alergología en los programas de Medicina y cómo adaptar los contenidos a los avances científicos y tecnológicos.

La 'Declaración de Salamanca' se erige así como un documento de referencia para las instituciones educativas y sanitarias europeas, y pretende impulsar una generación de médicos con mayor formación en enfermedades alérgicas.