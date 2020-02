¿Deben los pediatras justificar las ausencias de los niños a clase? El debate llega a Salamanca

Algunos pediatras de Castilla y León han decidido dejar de firmar documentos que justifican la ausencia de un niño al colegio. Concretamente han sido los de Medina del Campo quienes ya han notificado a los centros escolares que si un niño falta a clase tendrán que confiar en la palabra de sus padres. El debate está servido.

En Salamanca de momento no se han tomado ninguna medida similar. El pediatra salmantino Javier Pellegrini —vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria— recalca que “no existe la obligación legal de firmar este tipo de justificantes” y comparte con sus colegas de Medina del Campo que “en cierto modo, es negarle la patria potestad a los padres”. “¿No se fía el profesor de que el niño está enfermo si se lo dicen sus padres? ¿Tiene que ser el médico el que lo confirme?”, se pregunta. Los pediatras salmantinos entienden que “en determinados colectivos” en los que está probado que resulta más complicado mantener la escolarización de los niños, la palabra del médico es una ayuda para controlar si existe un problema de salud o es un caso de picaresca.

“Es cierto que en muchas ocasiones llegan familias con niños sin cita y diciendo que les duele el oído. No vienen a primera hora de la mañana, que sería lo lógico si pensabas ir a clase, sino que llegan a las 13:00. Les examinas, les dices que el oído está perfecto y te dicen que les hagas un justificante. ¿Qué hacemos en ese caso?. Porque lo que es cierto es que el niño ha ido al médico y le has pasado consulta, que es lo único que puedes atestiguar”, reflexiona el doctor Pellegrini.

Los pediatras coinciden en que es un tema peliagudo. La postura de los profesionales de Medina del Campo “puede servir para hacer fuerza y que los padres se lo piensen dos veces antes de permitir que su hijo no vaya a clase”.

Los pediatras de Medina del Campo puntualizan que solo expedirán justificantes” en aquellos casos en los que una patología médica o quirúrgica incapacite al menor para el desempeño de una determinante actividad en el ambiente escolar, o bien que su realización sea perjudicial en ese momento para él”. Del mismo modo, avisan de que no expedirán altas médicas después de un proceso leve —un resfriado, unas paperas, etc.— puesto que ese alta clínica se le comunica a sus padres y son éstos los que deben informar al colegio. Aunque el colectivo salmantino reconoce que “ aquí no se ha hablado nada de eso”, considera que “es una acción interesante que puede generar debate” y recuerdan que la petición de justificantes no es exclusiva para niños: “Lo de ir al médico para decir que te encuentras mal con la intención que te hagan un justificante y no ir a trabajar es más cosa de adultos. El que le quiera echar morro es un problema suyo y de su empresa, pero si justificas la ausencia de un menor ahí ya estás negándole la patria potestad a los padres”.