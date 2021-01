¿Deben cerrar los colegios? Hablan los padres y los sindicatos de enseñanza

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha insistido esta semana en la necesidad de la presencialidad en las aulas, tanto universitarias como escolares, al no considerarlas como “un foco de contagio”. Sin embargo, la increíble rapidez de los contagios y su entorno en los contactos sociales ha reabierto el debate sobre si debe ser necesario el cierre de los colegios. La administración regional informó de 6 nuevas aulas en cuarentena en la provincia, con lo que ya son 39 los espacios educativos confinados.

Las principales federaciones de padres de Salamanca (Fedampa y Fecampa) se muestran partidarias de mantener la presencialidad, pero eso sí con una evaluación constante de las medidas de seguridad. “Es una preocupación social, pero tener abiertas las aulas garantiza equidad y calidad en la educación. Estamos vigilantes para que se cumplan todas las medidas, sobre todo las de ventilación”, detalla Soledad Alegre, presidenta de Fedampa.

Sin embargo, el colectivo Derpa (Derecho a Enseñanza Sin Riesgo en Pandemia) ha mostrado su oposición y piden al Gobierno regional que permita el derecho a elegir a los padres si quieren o no llevar a sus hijos al colegio, en función de los criterios de la incidencia acumulada actual. “Es un riesgo muy importante y hay familias con patologías ”, detalla Verónica González, presidenta de Derpa que reúne a decenas de familias salmantinas.

Por su parte, dos de los sindicatos de enseñanza (Anpe y Stecyl) abogan también por la presencialidad, aunque reconocen que gran parte de la buena situación en las aulas se debe al esfuerzo de los docentes. Nicolás Ávila, delegado de Anpe, echa de menos que no se haya imitado en los colegios la política de la Universidad de realizar un cribado a toda la población para prevenir contagios. Federico Martín, presidente de CSIF en Salamanca, tacha de “imprudencia” que los colegios hayan abierto sus puertas con la incidencia actual y la mayoría de contagios que se hayan producido en familias. “Lo apropiado era haber retrasado las clases, en función de la evolución de la incidencia y la dotación de los medios adecuados”.

Soledad Alegre (pta. de FEDAMPA): “Defendemos la presencialidad porque asegura una educación de calidad”

La presidenta de la Federación de AMPAS de colegios públicos de Salamanca se muestra partidaria de la “presencialidad”, a pesar de las altas cifras de incidencia ya que, a su juicio, garantiza una “educación de calidad”. “Luchamos por la presencialidad que se ha demostrado en el último trimestre que es segura. Desde el principio, defendemos que las medidas estén en constante evaluación y aún nos sigue preocupando la ventilación”.

Jesús Jimenez (pte. de FECAMPA): “La tercera ola está siendo muy fuerte pero con seguridad las aulas deben seguir abiertas”

Los padres de colegios católicos también se muestran partidarios de la “presencialidad” aunque advierten de que “la tercera ola está siendo muy fuerte”. “Ahora mismo lo más justo para ser evaluados es que las aulas sigan abiertas con todas las medidas de seguridad”. En caso de que la situación empeorara y fuera necesario cerrar, Jiménez señala que no se debe condenar al “ostracismo” a los alumnos y facilitar recursos.

Verónica González (pta. de DERPA): “Los padres deberíamos poder elegir si llevar o no a los hijos al colegio con estos niveles de contagio”

El colectivo ‘Derecho a Enseñanza sin riesgo en pandemia’, que en Salamanca agrupa a varias decenas de familias, defiende que los padres deberían “poder elegir si llevar o no a los hijos al colegio con los actuales niveles de contagio”. “Con la incidencia actual, desde luego no es seguro asistir al colegio. Solo pedimos que las familias que lo necesiten por patologías de riesgo o por ponerse en peligro puedan no ir al aula”, recuerda la presidenta.

Nicolás Ávila (pte. de ANPE): “Debía haberse hecho un cribado masivo en la vuelta al cole como en la Universidad”

El sindicato ANPE defiende una “presencialidad segura”, aunque siempre sometido a lo que ordenen las autoridades. Nicolás Ávila pide que se pongan en marcha todas las medidas de seguridad y señala que los medidores de CO2 ya deberían de estar instalados en todos los centros. No obstante, echa de menos medidas que se han tomado desde otras instituciones. “Hubiésemos sido partidarios de un cribado masivo a la vuelta del cole. Viendo venir la tercera ola”.

Federico Martín (pte. de CSIF): “Es un error y una imprudencia que los niños hayan vuelto a los colegios”

Martín califica de “error” e “imprudencia” que los niños hayan vuelto al colegio en plena tercera ola. “Advertimos a la administración que anunciar clases con el aumento de la incidencia era imprudente. Esa imprudencia se ha demostrado desafortunadamente”. En este sentido, señala que el tipo de contacto social en familias ha impulsado que los centros sean “fuentes de contagio”. “Los niños forman parte de las familias y han tenido muchos contactos y muy dispersos.

Teresa Vicente (pta. de STECYL): “Las aulas tienen que seguir abiertas para que el alumnado más vulnerable no se vea perjudicado”

Vicente se muestra partidaria de que la educación siga siendo presencial, aunque con las mejoras necesarias, que a su juicio, deberían haberse implementado antes de la pandemia: “Las aulas deben estar abiertas porque cerradas perjudica al alumnado más vulnerable”. Eso sí, precisa que deben ser seguras con medidores de CO2, ratios de alumnados y criterios de ventilación. Por ello, apela por aumentar la seguridad en las aulas y defiende el gran trabajo de los docentes.