«Debemos apostar por volver a las pautas tradicionales de alimentación»

¿Cómo describiría la evolución de la investigación en nutrición en la Universidad de Salamanca?

En la Universidad de Salamanca, desde la docencia, el estudio de materias en el campo de la alimentación y la nutrición humana es abordado especialmente en los grados de Farmacia, Enfermería o Ingeniería Agroalimentaria, pero sinceramente desconozco cómo la evolución desde el punto de vista de la investigación, más allá de los trabajos que desarrollamos desde nuestro área de conocimiento, centrados en los últimos años fundamentalmente en avanzar en el conocimiento de los componentes bioactivos no nutrientes de los alimentos y su posible papel en la prevención de enfermedades crónicas o degenerativas. Tengo constancia de que en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), hay grupos que desarrollan estudios prospectivos o de intervención nutricional para establecer relaciones entre consumo de alimentos y determinadas enfermedades, canalizados sobre todo a partir de centros de salud. Desde luego, también es posible que algunos grupos del Hospital Clínico Universitario incidan en estudios sobre alimentación y salud, más allá de su labor asistencial, pero, como digo, no tengo un conocimiento suficiente.

¿Qué papel juega actualmente la Universidad de Salamanca en la investigación sobre alimentación y salud?

La investigación sobre alimentación y salud no está entre los campos que podemos denominar «fuertes» en la Universidad de Salamanca. Creo que nuestro grupo es quizás el que destaca en ese ámbito y que cuenta con cierta proyección y reconocimiento a nivel nacional, en particular en el estudio de los componentes bioactivos no nutrientes de los alimentos y sus posibles efectos saludables.

¿Cuáles considera que son hoy los principales retos científicos en el ámbito de la nutrición humana?

Existe un conocimiento muy completo de lo que podríamos denominar «nutrición clásica», entendida como el conocimiento de las necesidades de nutrientes, que son las sustancias estrictamente esenciales para el mantenimiento de la vida. Se trata de unas 50 sustancias que pertenecen a seis categorías: hidratos de carbono, grasas, proteínas, agua, vitaminas y minerales, para las que están, en general, establecidas las cantidades que deben aportarse al organismo. De hecho, es posible mantener con vida a una persona administrando mezclas formuladas de nutrientes mediante alimentación enteral o parenteral, como se hace habitualmente en los hospitales o en determinados pacientes. Sin embargo, en nuestra alimentación normal no comemos compuestos puros sino alimentos, en los cuales existen muchas otras sustancias que no son nutrientes, pero que pueden poseer actividad biológica y jugar un papel en la salud contribuyendo a la prevención de algunas enfermedades crónicas o degenerativas. De este modo, creo que uno de los desafíos en el campo de la nutrición en el momento actual es establecer con evidencias científicas qué sustancias son ésas y en qué cantidades y circunstancias pueden ejercer sus efectos saludables. Mediante este conocimiento se podrían llegar a realizar recomendaciones optimizadas sobre consumo de alimentos que las contengan, así como formular nuevos productos alimenticios enriquecidos en esos compuestos («alimentos funcionales») o preparar suplementos dietéticos eficaces. Algunos de estas sustancias beneficiosas son ya conocidas y los alimentos que las contienen pueden hacer mención en su etiquetado a la existencia de las propiedades saludables que aportan. Es, por ejemplo, el caso de los fitoesteroles, ácidos grasos de tipo omega-3 o ciertos compuestos fenólicos, ya presentes en una variedad de productos alimenticios comercializados. El estudio de las interacciones entre componentes de los alimentos y los microorganismos presentes en nuestro intestino y el papel que las mismas pueden jugar en el mantenimiento de la salud es otro campo muy activo en la investigación nutricional y de gran actualidad. Es conocido que la composición de la microbiota intestinal tiene una estrecha relación con el desarrollo de una variedad de enfermedades. Los microorganismos intestinales interactúan con los componentes de los alimentos y en este proceso se generan productos bioactivos con efectos beneficiosos. A su vez, los componentes de los alimentos y los productos generados en su degradación intestinal pueden contribuir a seleccionar una microbiota intestinal saludable, lo que repercute positivamente en un mejor estado de salud. Otro reto que me parece muy importante es incidir en la educación nutricional del consumidor; algo que debe promoverse desde las administraciones públicas y ya desde la infancia. Actualmente estamos sometidos a mucho ruido y desinformación a través de las redes sociales. La preocupación por la salud es una realidad en nuestra sociedad y en su mantenimiento la alimentación es una fuente básica y esencial. Esta circunstancia es aprovechada por determinadas personas o grupos para distribuir información o recomendaciones sobre consumo de alimentos no siempre veraces, sin base o interesadas. Una adecuada educación nutricional contribuiría a limitar su impacto y a realizar una selección adecuada de alimentos por parte de los consumidores.

Desde la investigación, ¿qué sabemos con certeza sobre la relación entre la dieta y la prevención de enfermedades crónicas?

Podemos decir que las certezas basadas en evidencias científicas son limitadas con relación a la prevención de enfermedades crónicas. Lo que sí hay son observaciones epidemiológicas, en algunos casos muy consistentes, sobre ciertos patrones de consumo de alimentos que se asocian a una menor incidencia de determinadas enfermedades crónicas o degenerativas, como trastornos cardiovasculares, diabetes de tipo 2, deterioro cognitivo o algunos tipos de cáncer. Así, por ejemplo, la dieta mediterránea (quizás sería más correcto referirse a «dietas mediterráneas», por las peculiaridades que adoptan en diferentes países) ofrece unas pautas de consumo de alimentos que se adaptan a esos patrones saludables, en el sentido de aportar una gran base de alimentos de origen vegetal, un consumo moderado de productos de origen animal, dando importancia a pescados y carnes blancas, y aceite de oliva como principal grasa. No es, por supuesto, el único tipo de «alimentación saludable»; otros grupos de población han ido estableciendo pautas de consumo de alimentos que también se consideran saludables, basta mencionar el caso también de la alimentación tradicional japonesa. Tanto ésta como la dieta mediterránea están reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010 por sus beneficios para la salud. Desgraciadamente, en las sociedades occidentales nos hemos ido alejando de estos patrones tradicionales, con un cada vez mayor consumo de alimentos procesados y de productos de origen animal y menor consumo de productos vegetales, lo que está detrás del aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación. La apuesta por aumentar la ingesta de alimentos vegetales y productos de cercanía, sobre todo estacionales, y reducir el excesivo consumo de carnes y de productos procesados, sería unos buenos principios para mejorar la alimentación, por los que deberíamos apostar, al igual que por una vuelta a las pautas tradicionales de alimentación.

En el ámbito de la Bromatología, ¿qué avances recientes destacaría en el análisis de la calidad y seguridad de los alimentos?

El riesgo «cero» no existe ni en la alimentación ni en otras actividades de la vida. En todo caso, podemos afirmar que nunca hemos dispuesto de alimentos tan seguros. Los mayores riesgos para la seguridad en este momento serían los que derivan de una deficiente conservación o preparación en el hogar o en algunos establecimientos de restauración, que conducen al desarrollo de microorganismos patógenos, responsables sobre todo de trastornos gastrointestinales, que en algunos casos pueden ser graves o, incluso, mortales. La producción y distribución de alimentos deberían ser fuentes de menor preocupación para el consumidor; en la Unión Europea disponemos de sistemas de autocontrol y trazabilidad que garantizan el adecuado procesado de los alimentos y permiten detectar problemas de seguridad cuando se producen, para así proceder con las actuaciones correctoras y, en caso necesario, realizar las alertas oportunas a la población. En todo caso, hay algunos riesgos emergentes que son objeto de preocupación, como la presencia de micro y nanoplásticos en alimentos, a la que hay que conceder una atención particular y tratar de ir reduciendo a través de las oportunas acciones a nivel regulatorio. Por otra parte, si consideramos la seguridad desde un punto de vista nutricional, otra gran preocupación es el excesivo consumo de alimentos procesados, energéticamente densos y ricos en sal, azúcar o grasa, que, como ya se ha comentado, están en el origen de las crecientes tasas de obesidad, enfermedad cardiovascular o diabetes de tipo 2.

¿Cómo influye la sostenibilidad alimentaria en las actuales líneas de investigación?

La sostenibilidad es un aspecto clave en el contexto actual, en el que la generación de residuos y el desperdicio alimentario representan un grave problema para la sociedad. Una adecuada gestión de estos aspectos es necesaria para la optimización de los recursos alimentarios y la protección del medio ambiente. Existe una concienciación creciente por parte de sectores de consumidores en la necesidad de abordar estos problemas y desde instancias españolas y europeas se está comenzando a introducir mecanismos regulatorios en este sentido. No obstante, éstos no siempre tienen el resultado esperado o pueden incluso en ocasiones introducir nuevos problemas. Así, por ejemplo, para reducir el desperdicio se camina hacia el empleo en la cadena de distribución de dosis más pequeñas, especialmente teniendo en cuenta el cada vez menor tamaño de las familias. Ello, sin embargo, supone el uso de mayor número de envases, lo que conduce a un mayor gasto de producción, aumento de precio y empleo de más material de embalaje, particularmente plásticos. En el lado contrario, en hostelería se trata de evitar el uso de monodosis (p.ej., mantequilla, mermeladas, aceites, ...) y sustituirlo por envases reutilizables, lo que podría tener influencia negativa sobre la seguridad alimentaria. En todo caso, no hay duda de que la sostenibilidad es un aspecto a considerar muy seriamente por sus repercusiones económicas, sociales y ambientales. La propuesta de soluciones de economía circular y «residuos cero» está «a la orden del día», aunque se trata de procesos que no siempre son fáciles de implementar y pueden resultar gravosos. Por parte del consumidor, debería haber mayor concienciación de que no es posible «tener de todo, todo el año»; hay que apostar por productos estacionales y de cercanía, con menor huella de carbono y de agua, y asumir que la sostenibilidad tiene un coste.

La innovación tecnológica también llega al sector alimentario. ¿Qué valoración hace desde el punto de vista científico y ético?

La innovación tecnológica es algo que está en el ADN de toda industria, ya que resulta clave para la competitividad y el mantenimiento en el mercado. En el caso de la industria alimentaria, la oferta de productos innovadores, que puedan resultar más atractivos para el consumidor e introducir elementos diferenciadores con la competencia, es particularmente importante. Sólo hay que entrar en un supermercado para darse cuenta de la cantidad y diversidad de alimentos preparados o modificados en su composición. Los gustos y preferencias del consumidor están, en buena medida, determinados por el ritmo de vida actual, que no deja tiempo para dedicar a la cocina, y la preocupación por la salud, que lleva a elección preferente de productos con imagen de saludables. Esta última opción está motivada muchas veces en el crédito que se da a informaciones no contrastadas, cuando no sesgadas e interesadas, sobre consumo (o evitación) de determinados alimentos o componentes, que circulan sobre todo a través de las redes sociales y se aprovechan del desconocimiento o credulidad de la persona. No creo que la comercialización en sí de estos productos manifieste una falta de ética por parte de la industria, por mucho que se puedan considerar innecesarios o ineficaces, ya que lo que se persigue básicamente es satisfacer las demandas del consumidor y, en general, no se afecta a la seguridad de los alimentos. El comportamiento poco ético sería, en todo caso, el de los individuos o entidades que generan y distribuyen la información o de los agentes que promueven una publicidad engañosa o fraudulenta. Los científicos y profesionales de la salud debemos luchar contra estas prácticas, aportando evidencias científicas, presionando sobre las instituciones para que se realice un control más eficaz y contribuyendo a la formación de los consumidores.

Como investigador y docente, ¿cómo percibe el interés de las nuevas generaciones de estudiantes por la nutrición y la ciencia de los alimentos?

Hay en los jóvenes (y no tan jóvenes) una preocupación por la salud y un culto al cuerpo, que les lleva a interesarse por la alimentación. Sin embargo, en su abordaje suele pesar más la información transmitida por colegas o que circula a través de internet o las redes sociales, lo cual es en muchos casos, como se ha señalado, desinformación. Desde el aula intentamos contrarrestar este problema aportando evidencias científicas e insistiendo en la necesidad de mostrar un sentido crítico ante este tipo de informaciones, no conformarse con lo primero que se lee o escucha y, en definitiva, aplicar no sólo el conocimiento recibido sino también el sentido común. En todo caso, en mi relación como docente con los estudiantes, sinceramente no percibo un interés grande por la nutrición y la ciencia de los alimentos en su vertiente científica, sino a veces incluso una cierta apatía.

¿Podría mencionar algunos de los proyectos de investigación más destacados en los que participa actualmente su grupo en la Universidad de Salamanca?

Las investigaciones de nuestro grupo están centradas en el estudio de los compuestos fenólicos (también llamados polifenoles) presentes en plantas y alimentos. Son compuestos relacionados con los mecanismos de resistencia natural de las plantas y que se encuentran en cantidades variables en prácticamente todos los alimentos de origen vegetal, en algunos casos en cantidades muy destacadas (p.ej., frutas, hortalizas y productos derivados como café, té, cacao o vino), en los cuales influyen sobre la estabilidad y propiedades sensoriales. Asimismo, se han relacionado con la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas, como trastornos cardiovasculares, diabetes o deterioro cognitivo, lo que hace su estudio especialmente relevante. En este campo, nuestros proyectos más recientes tienen que ver con el estudio de la capacidad de los polifenoles de alimentos y plantas para contrarrestar el estrés oxidativo y los procesos de neurodegeneración. Para ello, en el laboratorio utilizamos como organismo modelo un nematodo (¡en términos más comprensibles, un gusano!) de muy pequeño tamaño (en torno a 1 mm), denominado Caernohabditis elegans. Este organismo conserva diversas rutas metabólicas similares a las del organismo humano y puede ser manipulado para simular patologías, por ejemplo, de base oxidativa o inflamatoria o trastornos cognitivos. Lo que tratamos de ver es qué compuestos podrían contribuir a prevenir o paliar esos procesos y a través de qué mecanismos. Hemos conseguido, por ejemplo, establecer la capacidad de algunos compuestos fenólicos para influir sobre genes y factores de transcripción implicados en vías como la de la insulina (ruta clave en la regulación procesos como longevidad o daño oxidativo), así como para inhibir o retrasar el desarrollo de síntomas asociados a la enfermedad de Alzheimer. Se trata de investigaciones fundamentales, no aplicadas (al menos en esta etapa), que persiguen básicamente comprender como actúan los polifenoles sobre el organismo. A través de este conocimiento se espera poder llegar en una fase posterior a realizar recomendaciones optimizadas de consumo de alimentos para la prevención de enfermedades crónicas o degenerativas; igualmente, pueden conducir al desarrollo de nuevos alimentos de composición modificada («alimentos funcionales») o suplementos dietéticos para la mejora de la salud, y, en último caso, al uso terapéutico de los mismos como medicamentos para el tratamiento de algunas patologías. En nuestra investigación se plantean varios retos. Por una parte, la familia de los polifenoles es muy amplia, existiendo varios miles de sustancias descritas. Lógicamente, no todas ellas tienen necesariamente los mismos efectos, pudiendo incluso no ser activas biológicamente o ser perjudiciales en determinadas cantidades. Un primer reto es, por tanto, establecer qué sustancias son beneficiosas y cuáles no, para poder realizar recomendaciones optimizadas sobre el consumo de los alimentos que las contienen. Clásicamente los polifenoles se han asociado a propiedades antioxidantes, y ciertamente la mayoría de ellos las tienen en estudios de laboratorio. Sin embargo, ello no quiere decir que ejerzan este efecto en el organismo. Se sabe que la mayoría de estos compuestos son poco absorbidos en el tracto gastrointestinal y los que son absorbidos son rápidamente procesados por el organismo para su eliminación. Por ello, las cantidades que pueden llegar a encontrarse en el cuerpo tras la ingesta son muy bajas e insuficientes para ejercer un efecto antioxidante significativo. De este modo, se plantea la duda de a través de qué mecanismos actúan los polifenoles para producir los efectos beneficiosos asociados a su consumo. Por otra parte, los compuestos fenólicos ingeridos que no son absorbidos pasan al intestino grueso para ser eliminados con las heces, pero en ese entorno interaccionan con bacterias intestinales que los degradan y, como consecuencia, se pueden formar nuevas sustancias que pueden ser activas y tener efectos positivos para la salud. Además, en sus interacciones con los microorganismos intestinales los polifenoles pueden contribuir a seleccionar especies más beneficiosas, que contribuirían a los potenciales efectos saludables. Dar respuesta a estas cuestiones es el objetivo de nuestra investigación. Como he indicado, ello permitiría realizar recomendaciones sobre consumo de alimentos o la formulación de alimentos de composición optimizada («alimentos funcionales») para la prevención de enfermedades o la mejora de la salud. En último término, si los efectos encontrados fueran relevantes se podría llegar al desarrollo de productos de interés terapéutico.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad sobre la importancia de una alimentación basada en la evidencia científica?

Como ya he mencionado antes, creo que la apuesta por aumentar la ingesta de alimentos vegetales y productos de cercanía, sobre todo estacionales, y reducir el excesivo consumo de carnes y de productos procesados, serían unos buenos principios para mejorar la alimentación, por los que deberíamos apostar, al igual que por una vuelta a las pautas tradicionales de alimentación. En todo caso, me gustaría destacar la necesidad de realizar una alimentación variada en la que se incluyan alimentos de distintos grupos. Hay que tener presente que cada tipo de alimento ofrece características nutricionales diferenciales, lo que hace que sea el conjunto de la alimentación el que nos aporte una dieta saludable. Así, los alimentos de origen animal contienen proteínas de alto valor biológico, hierro y algunas vitaminas (como B12), o calcio en los lácteos, nutrientes en los que los vegetales son deficientes o menos completos. Por su parte, los productos de origen vegetal aportan hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales. Las grasas presentes en alimentos de uno u otro origen son también diferentes, considerándose de manera amplia que las grasas insaturadas (más abundantes en vegetales), son más saludables que las saturadas, más propias de animales, a cuya grasa también está asociado el colesterol. Hay, no obstante, importantes matices, ya que las grasas insaturadas de tipo omega-3, consideradas saludables, están sobre todo presentes en pescados grasos, y hay productos de origen vegetal, naturales o transformados, ricos en grasas saturadas. El aceite de oliva es singular, ya que contiene sobre todo ácido oleico (grasa monoinsaturada), y también compuestos fenólicos cuando es aceite virgen extra, componentes que le confieren propiedades beneficiosas para la salud. Asimismo, los alimentos vegetales contienen polifenoles, no existentes en productos de origen animal, que se han asociado a protección frente a determinadas enfermedades. En definitiva, lo que hace una dieta completa y adecuada es la variedad de alimentos y la moderación en las cantidades consumidas. Todo ello conjugado con el ejercicio físico.