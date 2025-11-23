El debate nuclear en el centro de la transformación energética europea

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:31 Compartir

La energía nuclear ha ganado protagonismo en Europa y supone un debate sobre sus beneficios, centrándose en costes, seguridad y su papel en la transición energética. Frente al endurecimiento del contexto geopolítico global y la volatilidad de los mercados energéticos acentuada por la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha emprendido una revisión profunda de su plan energético y la Comisión Europea ha incluido a la energía nuclear en la taxonomía verde (un amplio listado de tecnologías catalogadas como sostenibles) por sus bajas emisiones y su capacidad de suministrar grandes y estables volúmenes de energía. El resultado: una apuesta rejuvenecida por la energía nuclear por parte de la mayoría de los países europeos, valorándola como una aliada esencial para alcanzar los objetivos de descarbonización y reducir, al mismo tiempo, la peligrosa dependencia de fuentes externas de energía.

Las razones de este giro nuclear europeo están basadas en la rápida escalada de los precios del gas y de otras energías fósiles, y la presión climática han evidenciado que la nuclear es, a día de hoy, la única tecnología capaz de proporcionar grandes cantidades de energía libre de emisiones de carbono de manera continua, complementando la intermitencia de otras fuentes de energía llamadas 'verdes'.

La Ley de Cambio Climático española prohíbe desde 2021 nuevas explotaciones de uranio, lo que ha terminado bloqueando el desarrollo de la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa, Retortillo (Salamanca), un proyecto liderado por Berkeley Minera España. Y esto ocurre mientras el calendario oficial mantiene el cierre progresivo de las centrales nucleares, que deberán cesar actividad por completo en 2035 ya que, este mes de noviembre, el Congreso ha rechazado, gracias a la abstención de Junts, la enmienda que incorporó el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

Sin embargo, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, promotoras del calendario de cierre nuclear en España para 2035, participaron el pasado 9 de octubre en un acto para presentar la nueva estrategia inversora de la UE, que tiene entre sus ejes la defensa de la energía nuclear. En este sentido, destaca que exministras del Gobierno español asuman en la esfera europea el valor estratégico de la energía nuclear y sus materias primas, pero en el ámbito nacional el propio gobierno bloquee su desarrollo y abastecimiento, no solo paralizando proyectos como el de Retortillo, sino también restando competitividad a la industria local frente a países vecinos que avanzan en sentido opuesto.

La crisis energética reciente ha resaltado la vulnerabilidad de Europa y, concretamente, de España, ante el suministro exterior de materias primas esenciales. Actualmente, cerca del 40% del suministro de uranio de la UE depende de Rusia y sus países aliados, lo que supone que gran parte de nuestro suministro energético se encuentra en manos de proveedores geopolíticamente inestables o sujetos a presiones externas, lo que representa un serio problema para la autonomía estratégica europea.

A diferencia de otros países de nuestro entorno, España cuenta con reservas de uranio. De hecho, el desarrollo de la mina de Retortillo permitiría garantizar el suministro de uranio para todo el ciclo de vida del parque nuclear español. Además, España podría ser proveedor en Europa, garantizando un suministro estable y seguro.

Berkeley Minera España: compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo

Más allá de cuestiones energéticas y de seguridad, la explotación de uranio en Salamanca representa una oportunidad de desarrollo socioeconómico de primer orden, especialmente en territorios aquejados por la despoblación y el desempleo. En este sentido, Berkeley Minera España ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto de Retortillo y cuenta con otros 80 millones para desarrollar la mina que puede generar más de 2.500 empleos directos e indirectos. Así mismo, la compañía estima que la mina de Retortillo aportaría riqueza a la zona durante al menos 14 años y calcula que el 80% de la inversión recalaría en la provincia de Salamanca.

Berkeley Minera España lleva años apostando por un modelo de minería sostenible y transparente, compatible con el desarrollo económico y social de Castilla y León y España. Su compromiso con el territorio va más allá de la mera extracción de recursos: la compañía pública anualmente su Memoria de Sostenibilidad, donde detalla sus iniciativas en materia de responsabilidad social, protección ambiental e innovación energética. Su proyecto estrella, la mina de Retortillo, es un fiel ejemplo de cómo es posible compatibilizar el desarrollo de industrias estratégicas con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades locales.

En un momento en el que Europa revalida el papel de la energía nuclear, España no debería quedarse atrás. Berkeley Minera España reivindica no solo el valor estratégico de la energía nuclear, sino también la necesidad de aprovechar los recursos del país para garantizar su seguridad, competitividad y desarrollo futuro, bajo los estándares más altos de sostenibilidad.