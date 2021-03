“De repente mi vida se resumió en dar paseos de 100 metros”

“De la noche a la mañana mi vida se resumió en dar paseos de 100 metros. Mi vida había cambiado completamente”. Esta frase no ha sido pronunciada por ninguna persona mayor, sino por la joven fisioterapeuta Sara Seguín. Ella sufrió la covid durante la primera ola. Apenas un día antes de que el Gobierno nos confinase a todos, los síntomas empezaron a aparecer en su cuerpo. Exactamente un año después, su vida ha cambiado. Aunque confiesa que ahora se encuentra “bien”, lo cierto es que esta enfermedad todavía sigue condicionándole su rutina diaria.

Sara saca un hueco para atendernos desde su nuevo trabajo. Como consecuencia de un problema pulmonar que le hace arrastrar fatiga, Sara optó por cambiar de trabajo, pidiendo una excedencia en la Asociación de Párkinson Salamanca -“la presidenta me ha ayudado mucho”: “No podía continuar con el trabajo que tenía en la Asociación. No podía darle a los pacientes el ritmo de actividad que necesitaban”, relata, mientras nos revela que todavía se ahoga al hablar. “No podía realizar terapias con ellos de la manera en las que las estaba haciendo antes”, añade. Sara compaginaba su actividad con los enfermos de Párkinson, con su labor en una clínica: “Antes echaba allí 20 horas y ahora he pedido reducción de jornada y trabajo 9”.

Este ha sido para ella uno de los mayores retos. “En estos momentos tengo una vida muy estática”, lamenta la joven aunque reconoce que poco a poco va mejorando. Y esto resulta especialmente complicado para alguien que se define como una persona “muy activa”: “Lo he llevado muy mal”. Tanto es así, que reconoce que ha necesitado ayuda psicológica para aprender a lidiar con “un cambio tan drástico”. “He tenido que pedir ayuda de profesionales porque te autodestruyes a ti mismo. Tienes rabia, te pones a llorar, pero al mismo tiempo, si lloras, te ahogas más”, nos relata.

A la fatiga permanente y el impacto psicológico, hay que sumar la pérdida de visión en un ojo, de tal forma que es como si tuviera dos dioptrías; el insomnio que le asalta por las noches y el reto de recuperar su forma física poco a poco. Sara perdió ocho kilos, mayoritariamente de masa muscular tras haber permanecido 37 días sin salir de la cama.

El olfato también le ha quedado alterado: “El detergente de fregar los platos me huele a fresa”.

“No puedo caminar entre las terrazas. Me agobia andar entre tanta gente. Me da la sensación de que me voy a volver a contagiar”, nos comenta.

Esta complicada experiencia le ha servido para ser una persona “más humana” y para ser más empática con la gente que tiene a su alrededor. “He aprendido a valorar mucho lo que tenía”.

Ella ya ha recibido la vacuna y a partir de ahora espera seguir dando pasos hacia adelante con la esperanza que le caracteriza.