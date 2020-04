De pasar tres años en Topas al confinamiento en una casa que no tiene

Después de casi tres años, Belén Gómez salió el 19 de marzo de la cárcel de Topas con poco más que un billete a Granada que le habían pagado desde el centro penitenciario. Pero renunció a él porque en su ciudad natal no le queda nada, y no estaba dispuesta a alejarse más de su mujer, Silvia, que aún permanece en la prisión salmantina. “A mí quien me necesita cerca es mi mujer”, dice muy consciente de que aún le quedan 13 meses para cumplir su condena. En su camino a la libertad se topó de bruces con la obligación de volverse a encerrar, está vez para no caer enferma por el COVID-19. Cuando pisó la calle el Gobierno ya había declarado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y decretado el confinamiento. Sin ninguna casa en la que encerrarse, a sus 51 años permaneció varios días durmiendo en la calle, cobijada entre cartones en la entrada de la Escuela Oficial de Idiomas y arriesgándose a ser multada, cuenta. Después acudió al Espacio Abierto de Cáritas, pero finalmente acabó en el albergue municipal Lazarillo de Tormes, una instalación que la Concejalía de Familia ha habilitado como hogar de indigentes y sintecho que no tenían donde cumplir la obligación de quedarse en una casa que no tienen. Allí convive ahora con otra veintena de personas sin apenas recursos.

“Hay que sobrellevarlo. Esto no es como una prisión. La gente que está en sus casas no está sometida a unas normativas estrictas como las de la cárcel”, responde cuando se le pregunta por el confinamiento. “Es una alarma sanitaria pero no es para comernos la cabeza. Esto pasará como las guerras civiles de nuestros abuelos, que las pasaron más putas que ahora”, dice. “Al dejar Topas, me esperaba una situación difícil porque era la segunda vez que salgo y se quedaba mi mujer dentro. Me está costando, pero solo salgo para ir al médico y por medicación. Pero lo estoy llevando bien”, explica después de asegurar que a los pocos días de quedar en libertad cometió un delito para intentar, sin éxito, que la volvieran a llevar a la cárcel. El objetivo era volver junto a la mujer con la que se casó en 2012, cuando ambas se encontraban en la prisión de Granada. No lo niega: a ella le gustaría estar con su pareja, aunque sea en la cárcel. Según dice, ya optó por esa solución una vez. Tras una primera condena que cumplió de febrero de 2010 a febrero de 2013, durante la que conoció a Silvia, fue cambiando de ciudad en ciudad para estar cerca de los centros penitenciarios a los que trasladaban a su esposa. Cometió otra estafa y eso le llevó de nuevo a prisión, desde junio de 2017 hasta el pasado marzo.

“A esto lo llamo semilibertad. Allí estaba privada de ella totalmente. Aquí tengo patio, una habitación. El trato del voluntariado es perfecto, y con los psicólogos es muy correcto. Se preocupan por mí”, recalca marcando las diferencias entre la cárcel y el confinamiento. “Aunque haya estado en prisión no me tengo por delincuente. La vida da muchos golpes y, como digo yo, una cárcel, un cementerio y el hospital es la casa de todo el mundo”, sentencia mientras cuenta cómo entró en prisión por un delito de estafa y una dura adolescencia con su madre viuda y empeñada en que le tenían que gustar los hombres.

Suspendidos los vis a vis, tiene dificultades para hablar con su mujer, aunque ha conseguido hacerle llegar alguna carta. “Pensé en haberme fugado en mi último permiso”, dice explicando que así podrían haberla devuelto a prisión un tiempo más, que lo pasaría con su mujer, pero no le salían las cuentas porque la condena por hacerlo podía ser más larga de lo esperado, y eso tampoco lo quiere. De momento, dice, se dedica a echar una mano en el albergue y a intentar que sus compañeros “no tomen porrillos”. Tiene planes para cuando salga Silvia. El primero tratar de recuperar al hijo de su mujer, que se quedó con una amiga en Valencia que le ha quitado la patria potestad. Pero también estudiar, escribir un libro y, tal vez, convertirse en educadora social.

La historia de Belén es tan solo una de las 20 complicadas historias de quienes estos días viven confinados en el albergue municipal. Aunque no pueden salir a la calle más que para lo imprescindible, al menos tienen todas sus necesidades básicas cubiertas hasta que la crisis sanitaria pase. Después, la concejala de Familia, Ana Suárez, tiene claro que hay que evitar que vuelvan a la calle.