De las ‘adopciones capricho’ al abandono

Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), los abandonos de mascotas aumentaron un 25% después del confinamiento domiciliario. Este hecho ha ocasionado que muchas protectoras salmantinas se encuentren sin espacio y tengan listas de espera para recibir a más animales. “El número de abandonos se ha duplicado por la pandemia, ya que mucha gente se ha quedado sin trabajo o sin casa y no pueden mantener a la mascota. Necesitamos familias que quieran adoptar porque estamos desbordados”, explica Andrea María Quintana, presidenta de la protectora Siempre Fiel.

La protectora Peludosos recibe cada día varios correos electrónicos de dueños que quieren entregar a sus animales domésticos. “Muchas personas nos ponen excusas porque sus animales se han convertido en un estorbo y quieren deshacerse de ellos, sin darse cuenta de que no son un objeto y que nadie les obligó a tenerlos en sus casas”, lamenta Víctor Cañamero, gerente de Peludosos. Lo mismo ocurre en Siempre Fiel, donde el 90% de los perros que recogen son cedidos por parte de sus propios dueños. “Muchos cazadores que no han podido salir por la covid nos entregan sus animales, sobre todo galgos, porque según ellos ya no les valen”, explica Andrea María Quintana.

La labor de todos estos refugios salmantinos es acoger los animales que se encuentren desamparados o en la calle, proporcionarles todo tipo de cuidados y darles alimento hasta encontrarles un hogar y una familia que los pueda cuidar. “Todos los gatos que recogemos pasan primero una cuarentena en casas de acogidas de estudiantes o de voluntarios, y después los llevamos al local que tenemos para que la gente que quiera adoptar los pueda ver en directo y el felino congenie con la personalidad de los futuros dueños”, declara Rosa Sánchez, presidenta de Luna Gatuna.