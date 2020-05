Jorge Porteros es el prototipo de emprendedor que ha sabido convertir una crisis en una oportunidad para su negocio. Dedicado desde hace 20 años al sector de la rotulación, ha reinventado su empresa para ofrecer lo que le demanda su clientela. De realizar proyectos de márketig y decoración ha pasado a fabricar mamparas y máscaras de metacrilato protectoras contra el COVID.

Antes de la pandemia, ¿cuál era su actividad?

Nuestro sector se encuadra dentro de la rotulación, centrado en la implantación de imagen corporativa de empresas. Asumimos desde el diseño a la fabricación y montaje de rótulos, rotulaciones de vehículos, vallas publicitarias y carteles. También decoración en naves y locales nuevos, con instalaciones y maquinaria muy preparadas. Gestionamos el cliente desde el principio hasta el final.

Aunque son una empresa reciente, tienen gran experiencia.

Somos una pequeña empresa. Nuestra cifra de trabajadores fluctúa según las campañas, pero tenemos a cinco personas fijas. Empecé en el sector hace 20 años con una empresa enfocada hacia otra línea. En el año 2012 monté Rótulos Jorge, donde atendemos muchos tipos de negocio, desde firmas de limpieza a farmacias, transporte, comercios, fábricas de jamones... En definitiva, cualquier cliente que demande nuestros servicios.

En estas circunstancias, ¿cómo afronta la crisis del coronavirus?

El parón de la pandemia ha sido para todos, pero nos marcamos el reto de cubrir las necesidades de nuestros clientes que pertenecen a sectores fundamentales y que no han cerrado. Nos demandaban medios de protección contra el COVID-19 y hemos estado en contacto con ellos para desarrollarles soluciones de forma rápida. De este modo hemos avanzado hacia un nuevo campo de actividad, como la elaboración de mamparas de protección que se ponen muchísimo en los comercios. También pantallas visuales y el siguiente paso ya lo hemos dado desarrollando señalizaciones de circuitos de seguridad en establecimientos para marcar las distancias entre el público. También cartelería y vinilos para colocar en el suelo, paredes y elementos rígidos para guiar a los clientes.

La cuarentena ha puesto en situación límite a muchas empresas, a veces por falta de financiación, ¿cómo ha resuelto este punto?

Gracias a BBVA, que desde el primer momento se interesó por nuestras necesidades. Pudimos contratar una línea ICO y obtener liquidez para adaptarnos a las nuevas líneas. Trabajar con más tranquilidad y desarrollar los nuevos productos que se necesitan en esta situación extraordinaria.

¿Ha sido un proceso tedioso?

En mi caso no. El director de Pymes de nuestra oficina se puso en contacto con nosotros. Hablamos de cómo reestructurar el negocio y los trámites no nos llevaron más de una semana. Sin la financiación no hubiéramos podido reinventarnos para comprar material y maquinaria para suministrar con rapidez lo que nos reclaman los clientes. Es cierto que estamos en un sector dinámico, pero nunca habíamos tenido esta necesidad de cambio tan rápido en todos estos años.