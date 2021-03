De Castellón a Salamanca para examinarse del carné de conducir

Álvaro Sabogal llegó de Colombia a España justo antes de la pandemia. Transportista de profesión en su país de origen, una vez concluyó el confinamiento del primer estado de alarma necesitaba validar su carné de conducir y sacarse el carné C+E de vehículos pesados y trailer para encontrar un empleo y poder sobrevivir. Afincado en Castellón, llamó a todas las jefaturas de Tráfico de la Comunidad Valenciana, Albacete, parte de Andalucía para pedir cita para realizar el examen. “No tenían citas hasta agosto o septiembre de 2021, así que en octubre pasado fue cuando buscando llamé a Salamanca y me dieron cita para este enero. Vine aquí, donde me estoy pagando alojamiento y comida, para sacarme el carné. Aprobé el teórico y el 17 de marzo me examino del práctico. Me urge sacarme el carné para trabajar porque ya no tengo dinero”, explica Álvaro.

Este alumno no sólo realiza sus clases prácticas de trailer sino que aprovecha sus horas acompañando a otros alumnos en el coche para repasar y dominar las normas de circulación.