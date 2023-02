David, salmantino medalla de plata en la olimpiada de informática: “Mi vocación me viene desde que tenía dos años”

“Siempre me he definido como un estudiante que se esfuerza al máximo para conseguir lo que quiere”. Son las palabras con las que David Blanco, estudiante de 4º de la ESO del Colegio Sagrado Corazón (Jesuitinas) muestra el orgullo que siente por haber acabado en el 2º puesto de la Olimpiada de Informática de Castilla y León con apenas 15 años, siendo un mérito por el que ha conseguido el pase directo a la XXVII Olimpiada Informática Española (OIE), que se celebrará entre el 24 y 26 de marzo en Madrid.

¿Es la primera vez que te presentas a unas olimpiadas o a un examen de esta envergadura?

—No. La última vez que me presenté a una fue a la Olimpiada de Matemáticas. La idea de presentarme a la de Informática fue de mi profesora, María Álvarez, que valoró que yo tenía los suficientes conocimientos y la suficiente pasión sobre este tema para presentarme al certamen.

¿Te preparaste específicamente para el examen?

—La verdad es que no contaba con la misma base que tenían otros participantes, ya que la mayoría eran de 2º de Bachillerato. Me he preparado como un autodidacta mediante una aplicación.

¿En qué consistió el examen que realizaste y con el que has conseguido quedar 2º en Castilla y León?

—El examen consistió en siete preguntas. Cada vez que avanzabas más, eran más difíciles. El alumno que fuese capaz de resolver más problemas sería el campeón.

¿Qué supone para ti el haber conseguido esta posición?

—Siento muchísimo orgullo. He conseguido algo que es verdaderamente difícil, pero he de decir que seguiré peleando por conseguir muchos más méritos como este.

Ahora, representarás a Castilla y León en la fase nacional. ¿Cómo afrontas este reto siendo tan joven?

—La verdad es que lo afronto con muchísima valentía, pero tampoco puedo mentir. Siento muchos nervios. Al final, no deja de ser una fase nacional y, a ella, han pasado los mejores.

¿Qué será lo primero que hagas si consigues hacerte con el primer premio en ella?

—La verdad es que no lo sé. Cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Celebrarlo muchísimo.

¿Consideras que además de los conocimientos que han de tenerse en esta materia se necesita alguna otra dote?

—Principalmente, has de ser consciente que los problemas que te ponen sobre el papel no son tan fáciles de resolver dentro del tema de la programación. Esa dificultad es la que determina cuánto de bueno eres.

¿Cómo te llegó la afición por la informática?

—Siempre he estado unido a un ordenador. Cuando tenía 2 años, ya tecleaba y jugaba con ratones, teclados... Nadie me ha inspirado.

¿Tienes algún proyecto de futuro o alguna idea relacionada con la informática que quieras desarrollar?

—Es difícil responder a esto, pero diría que mi mayor deseo es hacer la carrera de Informática. Es mi sueño. A partir de ahí, me gustaría trabajar en una gran empresa e investigar sobre desarrollo gráfico.