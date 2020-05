David Díez, decano de la Facultad de Ciencias: “El coronavirus ha supuesto una explosión científica, aunque un poco desorganizada”

“Un equipo multidisciplinar formado por químicos teóricos, sintéticos, biólogos, médicos y farmacéuticos es la forma de abordar el problema”

–¿Es el momento de que la ciencia sea valorada?

–La ciencia siempre ha sido reconocida y valorada, el problema es la financiación de la misma. La buena ciencia es cara y requiere un gran número de personas trabajando en equipo durante muchos años. En este sentido varios miembros de nuestro equipo lo forman personas jóvenes recuperadas para la investigación por convenios Universidad-Ayuntamiento de Salamanca, (Pablo G. Jambrina y Pablo Ortega), así como técnicos de apoyo que colaboran en el proyecto. Cuando se invierte en personas con talento, más pronto que tarde, la ciencia empieza a dar sus frutos, pero hay que ser pacientes, no esperar resultados a la primera de cambio. La investigación fundamental requiere tiempo, sin embargo, su aplicación no se sabe cuándo puede darse, pero se da. Un equipo multidisciplinar con gente muy joven, trabajando en una misma dirección con colaboraciones con investigadores de primera línea, no sólo ayuda a la formación de los mismos, sino de muchas otras personas que se incluirán en el torrente investigador para alcanzar los objetivos.

–¿Cambiará esta pandemia la forma de trabajar en investigación? Me refiero especialmente al tema de la financiación.

–Ha sido impresionante el esfuerzo que todos los científicos de todas las ramas del conocimiento están dedicando, muchas veces en condiciones precarias al estudio de esta enfermedad. Sólo decir que en 5 meses han sido publicados más de 3.600 trabajos sobre COVID-19. Efectivamente, esta explosión ha sido un poco desorganizada, es una de las cosas que hemos aprendido. En este sentido, las instituciones tanto nacionales, Ministerios, Instituto Carlos III, como regionales Junta de Castilla y León, se han dado cuenta que tienen que canalizar el enorme potencial y conocimiento de sus científicos, coordinarlos y que dirijan sus esfuerzos de forma conjunta, en equipos multidisciplinares, al objetivo que se pretende vencer.

–Una de las quejas de algunos científicos es que no se está contando con los laboratorios universitarios y de centros de investigación para hacer los PCR, ¿qué opina? ¿se podría haber implicado más a la comunidad científica para hacer más test?

–Este es un tema delicado, no es fácil adaptar de la noche a la mañana todo el potencial que pueda tener por ejemplo la Universidad de Salamanca en este sentido. El poner a punto las técnicas de forma segura con los medios adecuados para no producir contaminación, no sólo al personal que maneja las muestras y al resto del personal que está alrededor, sino el asegurar que no hay contaminación cruzada entre las muestras, requiere laboratorios que reúnan determinadas condiciones de seguridad y eso puede ser complicado. Hacer pruebas sin disponer de los laboratorios con las condiciones adecuadas no sólo es peligroso, sino que puede resultar temerario. Sin embargo, con situaciones como esta se ha aprendido mucho y ahora sería más fácil coordinar y aplicar todo el potencial de forma segura y precisa. La comunidad científica se ha puesto desde el primer momento a disposición total, pero la organización en situaciones de este tipo no es sencilla.