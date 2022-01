David Castaño: “Mañueco debe explicar muchas cosas a quienes le apoyamos para ser presidente y le salvamos de una moción de censura”

En Cs se han cometido errores y los hemos reconocido. A nosotros, por ser un partido más nuevo, se nos castiga más por ellos. En Cs no hay ningún caso de corrupción. Corrupción cero y eso que estamos gobernando en muchos municipios y también comunidades autónomas. Sin embargo, en partidos políticos en los que sí que hay corrupción probada, a lo mejor, no hay tanto desgaste.

Casado ha sido consejera de Cs, pero no encabeza ninguna lista...

Tengo una lectura más optimista de las encuestas. Dicen que tenemos un suelo, que está entre el 5% y 6% y ahora, que aún no hemos iniciado la campaña, mejorar en dos o tres puntos es realmente fácil. Las encuestas han dicho que el Gobierno al que pertenecíamos, sobre todo la parte de Cs, ha funcionado muy bien. La prueba es que la valoración más alta de la historia a una consejera es a Verónica Casado. Solo tenemos que demostrar que somos leales, tenemos claras nuestras políticas, y estamos preparados para gobernar.

Realmente, no. Llevábamos meses escuchando “tambores de guerra” pero yo tenía la obligación de fiarme de la palabra de mi socio. Además, no había razones.

De nuevo elecciones, ¿realmente no las esperaba?

Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León durante la corta legislatura que acaba de terminar, David Castaño (Salamanca, 1974) encara una nueva campaña electoral. De nuevo será candidato de la formación naranja por esta provincia, pero ya no encabezará la lista. Será el número dos de Luis Fuentes.

¿Aún se sienten castigados por el “terremoto” de Murcia?

Lo de Murcia fue un error. Hay que reconocerlo. Soy muy respetuoso con lo que las personas dicen en las encuestas y con su voto. No tengo más que decir que aprendemos de nuestros errores y que luego evolucionamos.

Si se cumplen las encuestas, dejará de ser procurador. ¿Tiene planes de futuro?

Mi futuro inmediato es trabajar para que mi partido logre por lo menos representación por Salamanca. Esperemos que sea amplía. Llevo más de seis años en política de primer nivel en el ámbito autonómico y ha sido una etapa maravillosa. Hemos conseguido grandes logros en materia de impuestos, políticas agrarias y calidad democrática. Estoy muy orgulloso de ello y espero seguir en política.

¿No quiso o no le dejaron encabezar la lista por Salamanca?

Luis Fuentes, que encabeza la lista de Salamanca, ya fue candidato a la Junta y portavoz de nuestro partido en la novena legislatura, y es el presidente de las Cortes. Me parece un gran candidato.

¿Le ha tentando alguna vez el PP para que deje Ciudadanos?

Nunca. Jamás. No lo ha hecho nunca y yo pertenezco a Cs.

Sí ha llegado a defender una coalición de PP y Cs para concurrir a unas elecciones...

Es correcto. Yo defendía, además convencido de ello, una coalición PP-Cs porque es muy importante aglutinar el voto de centro y centro-derecha para nuestro país. Siempre lo he defendido de cara a una coalición, no absorción. Lo defendía hasta hace poco pero el PP parece que ha dicho que no.

Si su partido vuelve a ser “llave”, ¿facilitaría de nuevo la llegada de Mañueco a la Presidencia?

No quiero engañar a nadie. Nosotros hemos llegado a acuerdos a través del programa. El nuestro tiene un modelo económico que dista bastante del PSOE, como el modelo educativo. Dicho esto, el señor Mañueco tiene muchas cosas que explicarnos a sus excompañeros, a los que le dimos el apoyo para ser alcalde y para ser presidente, y salvamos de una moción de censura. No se ha dirigido a nosotros para explicarnos sus razones del adelanto electoral. Lo que tenemos de él son unas declaraciones llamándonos traidores. No es verdad y espero que nos explique realmente las razones.