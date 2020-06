David Castaño, procurador de Ciudadanos por Salamanca, es el nuevo portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, tras ser nombrada consejera de Empleo Ana Carlota Amigo.

–En el pleno de esta semana va a pedir a Mañueco que asegure que no va a subir los impuestos, aunque Ciudadanos gobierna con el PP en Castilla y León.

–Preguntamos al jefe del Ejecutivo si, pase lo que pase, no va a subir impuestos en la Comunidad Autónoma. Hay un intento muy necesario por la reconstrucción regional, en el que tiene que estar sí o sí el PSOE, y habrá que perfilar una hoja de ruta. Nosotros creemos firmemente que una subida de impuestos no sería adecuada para salir de la crisis. Con un 'sí' o un 'no' nos vale, pero tendrá que argumentarlo. Yo estoy en el Legislativo y tiene que diferenciarse del Ejecutivo para que la división de poderes no se quede en nada. El Legislativo es un poder que tiene que dar la cara; es un freno, un control y un impulso. Si no, la democracia queda en nada.

–Unidas Podemos viene insistiendo en gravar fiscalmente a las grandes fortunas.

–En Castilla y León en el Impuesto de Sucesiones en la anterior legislatura, por el pacto entre el PP y Ciudadanos para el presupuesto de 2018, al final aplicamos una bonificación y llegábamos al 95% o 96% de los contribuyentes de Castilla y León. Queda ese 5% de personas que siguen pagando el Impuesto de Sucesiones, que para nosotros es una doble imposición e injusto. Quizás en 2021 lleguemos al 100% de los contribuyentes. Pero en cuanto a aplicar más impuestos, no, porque rompes el dinamismo económico. Las grandes fortunas y los grandes conglomerados empresariales crean riqueza y puestos de trabajo allí donde se instalan. Aquellos países que tienen una visión más liberal de la economía tienen un Estado del bienestar mejor que aquellos que apuestan por el proteccionismo. Solo hay que ver cómo viven los países que apuestan por una economía de mercado y los que no apuestan. Yo no quiero parecerme a Venezuela.

–Llega a portavoz de Cs en las Cortes tras la marcha de Germán Barrios por “diferencias insalvables” con el vicepresidente. ¿Tan fiero es Francisco Igea?

–Igea, como ya ha demostrado, tiene mucho carácter, lo cual no quiere decir que no sea buen político. Toda la vida ha habido buenos políticos con mucho carácter. Yo aguanto el carácter de cualquier persona que me da valor añadido. E Igea nos da mucho valor añadido. Trae ideas frescas a la política y hacen mucha falta en esta Comunidad. Estamos mejorando la sanidad rural o racionalizando la Administración.

–En la sucesión de Barrios, que al final ha recaído en Ana Carlota Amigo, se han visto las “dos almas” de Ciudadanos. ¿Usted está con Igea o con Inés Arrimadas?

–Somos el mismo partido en todos los sitios: en un pueblo pequeño, en una ciudad grande, en un gobierno autonómico o en el Grupo Parlamentario en Madrid. Lo cual no quiere decir que no discrepemos entre nosotros. Somos un partido abierto, que discute mucho de vez en cuando. Los últimos años han sido muy dinámicos porque ha habido muchas primarias y comicios, algo que agita las diferentes sensibilidades que hay en los partidos. Pero esto también le pasa al PP, al PSOE, y muy mucho a Podemos.

–¿Qué opina de Inés Arrimadas?

–Políticamente me parece la persona adecuada para liderar el proyecto de Ciudadanos, sin ninguna duda. Tiene experiencia, es la política que batió con su grupo a los independentistas en Cataluña, tiene posiciones claras y diáfanas, carácter... No creo que exista mejor presidenta para el Gobierno de España que Inés Arrimadas. Ya va siendo hora de tener una presidenta y en la pandemia lo ha hecho bastante bien.

–¿Qué le parece la prudencia de la Junta en la gestión de la crisis sanitaria?

–Me parece de sobresaliente, absolutamente. Han estado pendientes de todo. La transparencia se ha visto en las ruedas de prensa de los consejeros para que llegaran a todos los hogares. Se han visto sometidos a miles de preguntas, a diferencia del Gobierno de España que las acota. Todas las consejerías han dado la talla y han estado al pie del cañón. Los resultados de las encuestas publicadas les dan bastante nota. Estoy muy contento de la respuesta que ha dado el Ejecutivo como parlamentario y como ciudadano.

–Pues en Salamanca su hermano, Fernando Castaño, dijo que el confinamiento evita muertes, pero provoca otras.

–Lo que quiso decir es que una vez que hemos superado lo peor de la pandemia, con pocos contagiados y días de cero fallecidos, hay que ir saliendo de casa para reactivar la economía. Hay que entender que él es concejal de Turismo y está preocupado por reanudar la actividad económica lo antes posible. Pero no debemos olvidar que la crisis es sanitaria, aunque los efectos secundarios son económicos. Por lo tanto, mientras esté el virus entre nosotros deben prevalecer los criterios sanitarios. Ahora, también es verdad que debemos ir abriendo puertas poco a poco a la reactivación económica y social, con prudencia para no dar dos pasos atrás. Entiendo al concejal porque Salamanca necesita reanudar la actividad económica y entiendo al vicepresidente de la Junta cuando dice que deben prevalecer los criterios sanitarios.

–¿Cree que la consejera Verónica Casado dio al día siguiente datos antiguos y de asintomáticos como venganza por las declaraciones del concejal?

–No, no. Yo lo enmarco en la nueva estrategia que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de la nación, de PCR y demás, dio a las comunidades autónomas, que ha traído una distorsión de datos. Castilla y León estaba yendo por delante; como se ha demostrado era la comunidad que mejores datos, más transparentes y objetivos daba en toda España. Pero no olvidemos que hay un mando único y se imponen los criterios del Ministerio de Sanidad. Esa nueva estrategia nos trajo una serie de dificultades a la hora de dar los datos, que quedó corregida en horas.

–¿Está satisfecho con la gestión de la consejera de Sanidad?

–Sí, sí. Estamos satisfechos en el Grupo Parlamentario y creo que los ciudadanos también. Hemos tenido un problema sanitario muy grave, nos ha afectado mucho el tránsito de personas que vino de Madrid. Tenían que haber cerrado Madrid. Ahora estamos de otra manera, pero lo siento mucho por las personas que han fallecido, muchos sin nadie que les acompañara, y sus familiares. Ha sido un horror.

–¿Qué ha echado de menos en esta crisis?

–Hablar a posteriori es fácil. Pero según han ido pasando los días hemos visto que en el Gobierno de España hay una falta de previsión absoluta y, además, grave y que mata. Tenían datos en febrero de que la cosa estaba mal: no tenían que haberse celebrado el 8-M, acontecimientos deportivos... Con un poco más de prevención habría sido menos grave. Alguien tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad. Aquí no dimite nadie, salvo Albert Rivera y por otras causas, pero la falta de previsión ha sido dolosa.

–¿Hay estabilidad en Castilla y León para culminar la legislatura? ¿El PSOE se sumará al pacto de reconstrucción?

–Hay estabilidad al 100%. No hay ningún nubarrón. El Gobierno regional es estable y los grupos parlamentarios, también. El PSOE tiene que sumarse al pacto: las líneas rojas nunca son tan rojas. Podremos llegar a un acuerdo.