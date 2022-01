Dani Martín vuelve a Salamanca para ofrecer un concierto en La Glorieta

La gira de Dani Martín ha cambiado de nombre para adaptarse a los tiempos de corren. Según el propio artista “después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Por eso la gira pasa a llamarse ‘Qué caro es el tiempo’. Nos lo merecemos.”

La última vez que Dani Martín ofreció un concierto en Salamanca fue en 2018 en el Multiusos Sánchez Paraíso. Ahora ha elegido la plaza de toros de La Glorieta, un escenario que llevaba varios años sin acoger espectáculos musicales.