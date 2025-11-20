Dani Fernández anuncia un segundo concierto en Salamanca tras agotarse las entradas del primero en tiempo récord El cantante de Ciudad Real se ha visto obligado a anunciar una nueva fecha después de que las entradas para la primera se hayan agotado en apenas 40 minutos

Dani Fernández actuará dos veces en Salamanca. Así mismo se puede ver a través de su página web después de que, apenas un día después de haber anunciado que la ciudad del Tormes será el escenario de la primera parada de su gira, 'La Insurreción Tour', las entradas se hayan agotado en apenas 40 minutos nada más abrirse la 'taquilla online'.

El artista de Ciudad Real, que conseguía un récord en la tarde de este jueves, 20 de noviembre, vendiendo todas las entradas de su primera fecha —el 7 de marzo— en muy poco tiempo, en un principio solventaba el problema de aforo ampliando las localidades de la pista del escenario elegido, en la que entran unas 2.500 personas, pero, a última hora de la tarde, ha decidido ofrecer una nueva oportunidad para todos aquellos seguidores que se han quedado sin entrada anunciando una nueva fecha: el 6 de marzo.

Las localidades para esta segunda actuación ya se encuentran a la venta y muchas de ellas han volado en apenas unas horas, confirmando el excelente momento artístico que vive Dani Fernández. De hecho, el fenómeno no se limita a Salamanca. En Madrid, 'La Insurrección Tour' también ha causado un auténtico terremoto: las entradas para el concierto en el Movistar Arena se han agotado en cuestión de minutos y, para evitar que nadie se quede sin vivir esta experiencia, Fernández ha anunciado una nueva fecha en el mismo recinto para el 16 de octubre.