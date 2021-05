A Alí se le saltan las lágrimas, le cuesta hablar, se levanta y pide un receso en la entrevista. Regresa. Quiere contestar a la pregunta. ¿Qué sientes cuando piensas en el polémico cartel sobre los “menas” (menores extranjeros no acompañados) que “empapeló” estaciones de Madrid en las pasadas elecciones autonómicas? El llegó a Canarias en patera cuando tenía 17 años, hoy estudia una carrera y es educador en la Casa Escuela Santiago Uno. Ayuda a salir adelante a otros chicos como él, en los que otros solo ven una causa perdida, y que en algunos casos, señala, son hijos de quienes apoyan ese discurso de odio hacia los que se juegan la vida en el Mediterráneo. “Ahora que ya estoy mejor, ¿puedo contestar? Me da rabia que la gente no vea lo que hay detrás. Para mí no fue fácil dejar a la familia atrás y venirme solo. No les avisé de que me marchaba. Supongo que tendré traumas por, siendo tan chico, dejar a mis padres y mis hermanos que eran muy pequeños y venir aquí”, responde tras contener la emoción.