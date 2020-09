Cursos Internacionales estrenará en un mes su nueva sede en el ‘Bartolo’

En un mes entrará en funcionamiento la nueva sede de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca en el antiguo Colegio Mayor de San Bartolomé. Después de más de dos años de obras, los trabajos para reconstruir el edificio han llegado a su fin y se está procediendo a la colocación del mobiliario necesario para que esté operativo. La idea era que la nueva infraestructura se hubiera inaugurado en verano, con motivo de la apertura de los cursos de español, pero la pandemia ha frenado en seco la llegada de extranjeros, por lo que el inmueble comenzará a ser utilizado únicamente por el personal de Cursos Internacionales, que se trasladará desde el Patio de Escuelas Menores donde también se están llevando a cabo labores de restauración.

“A finales de septiembre o principios de octubre se vendrá la parte de administración y el edificio estará disponible por si algún centro de la Universidad lo necesitara para dar clase”, explica José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de Cursos Internacionales, y explica que la actividad de cursos continúa mediante programas on line y destaca el gran volumen de exámenes para corregir del DELE (diploma del Instituto Cervantes), por lo que hasta final de año el profesorado estará dedicado a esta labor de corrección. Otra cuestión es cuándo llegarán los alumnos. De momento, hasta 2021 no se espera que se recupere la movilidad internacional, aunque Sánchez Llorente no descarta contar con alumnos chinos este curso.

Pensando en esos estudiantes extranjeros, acostumbrados en gran medida a tener a su alcance las últimas tecnologías, la nueva sede de Cursos Internacionales en el antiguo “Bartolo” sobresale por la mezcla de tradición y modernidad. Todas las aulas están dotadas con pizarras digitales táctiles y cámaras para la grabación de las clases y la docencia on line. “Tenemos que dar imagen de que somos la universidad número uno de español en el mundo y eso también conlleva contar con la última tecnología, no podemos competir solo con la piedra y la historia”, reconoce el consejero delegado de Cursos Internacionales.

El nuevo inmueble, con capacidad para un millar de personas, permite recordar el Colegio Mayor de San Bartolomé transformado ahora en un espacio moderno donde se podrá conocer la historia del edificio, y de los que hubo antes en el mismo lugar, con la recuperación de parte de los restos y su integración en la obra final. “Se ha incorporado la estructura original al edificio”, comenta el arquitecto de la Universidad, Eduardo Dorado.

Se pueden ver, por ejemplo, los arcos originales del edificio y, además de las fachadas y del patio central, que se ha cubierto con un lucernario situado en la última planta, se han mantenido los muros de la planta baja, ocupada en parte por el personal de administración y servicios. También se ha llevado a cabo una importante labor de restauración de la piedra original ahora combinada con un tipo de caliza portuguesa. La madera, el acero y el cristal son otros de los elementos centrales.

Además, el inmueble se divide en tres partes. La situada hacia el Palacio de Congresos, completamente nueva, la parte central que es la histórica y la reconstruida en la ampliación de la zona este.

En las tres alturas del edificio a distinto nivel se distribuyen unas 35 aulas de tamaño medio, laboratorios de idiomas y aulas de informática, todas ellas con doble pared para la mejora acústica. Se espera que el edificio se llene de estudiantes, por lo que es imprescindible que haya silencio en las aulas y en los despachos aunque haya jaleo en las zonas comunes de esparcimiento.

Destaca en el inmueble, que contará con un patio abierto y varias terrazas, el gran espacio diáfano en la tercer planta donde cada profesor contará con un puesto para su trabajo.