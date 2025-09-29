FOTODENUNCIA
¡Cuidado con el bordillo!
Se encuentra en la calle García Quiñones
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00
En la calle García de Quiñones se puede observar claramente este bordillo roto, que presenta un gran boquete en una de sus esquinas. Los vecinos tienen que extremar su precaución a la hora de pasear por esta zona, ya que puede ser un riesgo, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.