¡Cuidado con el bordillo!

En la calle García de Quiñones se puede observar claramente este bordillo roto, que presenta un gran boquete en una de sus esquinas. Los vecinos tienen que extremar su precaución a la hora de pasear por esta zona, ya que puede ser un riesgo, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida.