Bordillo roto en la calle García Quiñones. MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

¡Cuidado con el bordillo!

Se encuentra en la calle García Quiñones

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 29 de septiembre 2025, 05:00

En la calle García de Quiñones se puede observar claramente este bordillo roto, que presenta un gran boquete en una de sus esquinas. Los vecinos tienen que extremar su precaución a la hora de pasear por esta zona, ya que puede ser un riesgo, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida.

¡Cuidado con el bordillo!