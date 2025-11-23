... y 41 cuentan solo con señales verticales de 'stop' como medida de protección España tiene de media 25 pasos por cada 100 kilómetros y el tramo a la frontera cuenta con 54 en 125 kilómetros. La siniestralidad se ha reducido porque, desde el 2020, solo circulan trenes de mercancías, generalmente de mañana

España es el segundo país con menos pasos a nivel de la Unión Europea, con unos 25 por cada 100 kilómetros de vía, según la Agencia de la Unión Europea para los Ferrocarriles. Sin embargo, el tramo entre Salamanca y Fuentes de Oñoro rompe todas las estadísticas, con 54 cruces en los 125 kilómetros de vía, y 41 son los denominados «pasivos», los más peligrosos. Solo disponen de señales verticales de 'stop' y son en los que más siniestralidad ha habido. No cuentan con protecciones físicas como barreras ni con avisos acústicos o luminosos. Al no tener barreras, el conductor debe tomar la decisión de detenerse y ceder el paso únicamente basándose en las señales verticales de parada, que son las únicas advertencias con las que cuenta.

Solo hay cuatro en toda la línea que están protegidos con señales luminosas y barreras, y otros nueve son particulares y atraviesan principalmente fincas privadas.

Según la Dirección General de Tráfico, en la Unión Europea existen actualmente poco más de 100.000 pasos a nivel y, en 2020, según datos de Eurostat, se produjeron seis accidentes en este tipo de intersecciones en España, con tres fallecidos.

La gran mayoría de los siniestros que se producen en este tipo de travesías, no obstante, se deben a despistes o desconocimiento: alrededor del 98 por ciento de estos accidentes ocurre porque los usuarios no han respetado la señalización existente, según la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En el tramo que se está electrificando hasta la frontera con Portugal, los riesgos han disminuido considerablemente al no pasar desde 2020 ningún tren de pasajeros. Solo circulan por la vía trenes de mercancías, principalmente por las mañanas.

El último siniestro mortal en un cruce de una carretera con una línea férrea se produjo en 2010, en uno de los pasos a nivel de Fuentes de Oñoro. Falleció un conductor. En 2004 habían perdido la vida seis jóvenes en uno de los tres pasos a nivel de la localidad de Martín de Yeltes. Y es que en esta línea hay poco tráfico ferroviario, pero también hay muy pocos pasos a nivel que cuenten con sistemas de protección activa.