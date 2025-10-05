Inscríbete en el II Congreso Gastronómico de LA GACETA Bajo el título 'Castilla y León, los sabores que nos unen', el Hotel Abba Fonseca acogerá este encuentro los días 20 y 21 de octubre | | La inscripción previa a cada charla con degustación se podrá realizar a través de esta noticia. Los 3 euros de la inscripción se donarán al Banco de Alimentos

La gastronomía castellana y leonesa volverá a tener en Salamanca un escenario de referencia. Los próximos 20 y 21 de octubre se celebrará el II Congreso Gastronómico de LA GACETA en el Hotel Abba Fonseca, bajo el lema 'Castilla y León, los sabores que nos unen'. Tras el éxito de su primera edición, esta cita pretende consolidarse como un espacio de encuentro en el que dialogar sobre los productos, las tradiciones, la innovación y las experiencias que convierten a la cocina en un motor cultural, turístico y económico para la Comunidad.

Patrocinadores y colaboradores

El Congreso está patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Asociación de Hostelería de Salamanca y Laboral Kutxa; y cuenta con la colaboración de Hosturcyl, D.O.P. Guijuelo, Ruta Turística Jamón de Guijuelo, El Pernil Ibérico, Restaurante Pascua y Eunice Hotel Gastronómico, Restaurante Mirasierra y Bodegas La Zorra, Reina Kilama, Confitería Santa Lucía, Soleae Aceite de oliva virgen extra, Quesos Garcia Filloy, La Tahona Delicatessen, Hosteleriasalamanca.es, Micocyl Salamanca, Grupo Tapas, Ruta del Vino de Zamora, Ruta del Vino de Toro, Castillo del Buen Amor, Queserías Chillón Plaza, Ruta del Vino de Rueda y Ruta del Vino Cigales.

Durante dos días, la capital salmantina combinará la reflexión con la práctica, gracias a degustaciones, catas y demostraciones culinarias. Las charlas con degustaciones tienen un coste de 3 € por persona y mesa redonda (con plazas limitadas) que se donarán al Banco de Alimentos. La inscripción previa se podrá realizar a través de la web de LA GACETA o en el código QR.

Lunes, 20 de diciembre

La jornada inaugural del lunes 20 comenzará a las 9:30 h.con la Mesa Redonda Institucional: 'Cumbre Gastronómica de Castilla y León. Un encuentro que marcó el camino de nuestra gastronomía', que contará con la participación de Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León; Ángel Fernández , concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca; Juan Carlos Zaballos, diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca; y Jaime Fernández , presidente de Hosturcyl.

Tras una breve pausa para el café, a las 11:30 h. arrancará la mesa 'Rutas con sabor: un turismo de bellota'. Participarán Teresa Rodríguez, directora general del Consejo Regulador de la D.O.P. Guijuelo; Janete Isabel Monteiro, gerente de la Ruta Turística Jamón de Guijuelo; y José Antonio Ramos, copropietario y sumiller de El Pernil Ibérico. La mesa abordará tanto la parte técnica del jamón ibérico de Guijuelo, su proceso de elaboración, etiquetado y comercialización, como su creciente valor turístico. La sesión culminará con una cata comentada y un showcooking en directo a cargo de El Pernil Ibérico.

A las 12:45 h. será el turno de 'Experiencias gastronómicas que cuentan historias y conquistan viajeros', con la participación de Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca; el chef José Manuel Pascua, responsable del Restaurante Pascua y de Eunice Hotel Gastronómico; y Agustín Maíllo, tercera generación del Restaurante Mirasierra y fundador de Compañía de Vinos La Zorra. La mesa abordará las claves del turismo gastronómico, tanto en la ciudad como en el medio rural. Además, los asistentes podrán degustar un plato elaborado por Pascua armonizado con los vinos de Maíllo, una combinación que refleja la unión entre tradición y vanguardia.

La tarde se abrirá a las 17:00 h. con 'La miel: un dulce motor económico para la provincia de Salamanca'. Santiago Canete, presidente de la cooperativa Reina Kilama, y Manuel Fco. Sánchez, gerente de Confitería Santa Lucía, analizarán la situación actual de la apicultura, el potencial de Salamanca como productor de referencia y las nuevas tendencias en repostería a base de miel. La mesa incluirá una cata de mieles y una degustación elaborada por Santa Lucía.

A las 18:15 h. se celebrará la última charla del día: 'Nuevas tendencias en experiencias gastronómicas', con Jesús Ángel Blanco, propietario de Soleae Aceite de Oliva Virgen Extra, y José Agustín Cañedo, jefe de ventas de Quesos García Filloy. Ambos mostrarán cómo el turismo puede enriquecerse con experiencias en torno al aceite y al queso, a través de visitas a campos, catas y actividades participativas. La mesa se cerrará con catas de aceites y quesos, además de una elaboración especial combinando ambos productos.

Martes, 21 de octubre

El segundo día del congreso comenzará a las 11:30 h. con la mesa 'El pan nuestro de cada día. Una mesa con mucha miga'. En ella participarán Ignacio García, catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Salamanca; Víctor Hernández, responsable del obrador La Tahona Delicatessen; y la periodista gastronómica Eva González, directora de Hosteleriasalamanca.es. Se reflexionará sobre los beneficios nutricionales que nos ofrecen los distintos tipos de panes. Los asistentes podrán degustar una cata de panes ecológicos al término de la sesión.

A continuación, a las 12:45 h., llegará 'Castilla y León, un paraíso micológico', con María Hernández, técnico de Micocyl en Salamanca, y el cocinero Jorge Lozano, CEO de Grupo Tapas. Ambos analizarán la importancia del micoturismo como motor de atracción y las múltiples aplicaciones culinarias de las setas en la cocina. Lozano ofrecerá dos degustaciones elaboradas a partir de setas.

La tarde del martes estará dedicada al enoturismo, con un recorrido por diversas Rutas del Vino de Castilla y León, que cada año ganan más protagonismo como fórmula de desarrollo turístico y económico.

A las 17:00 h. tendrá lugar la ponencia conjunta de la Ruta del Vino de Zamora y la Ruta del Vino de Toro, con la participación de Eva Gamazo, gerente de la Ruta de Zamora; Judith Fernández, gerente de la Ruta de Toro; Pilar Fernández de Trocóniz, directora del Castillo del Buen Amor; y Gustavo Chillón, gerente de Queserías Chillón Plaza. Se abordará la riqueza cultural y gastronómica de ambas rutas, con cata de vinos y productos tradicionales de ambas zonas.

La última mesa del congreso se celebrará a las 18:15 h. bajo el título 'Ruta del Vino de Rueda y Ruta del Vino de Cigales', con la intervención de Cristina Solís y Aitziber Bengoa, gerentes de ambas rutas. Los asistentes descubrirán cómo estas zonas vitivinícolas, con uvas autóctonas y bodegas de prestigio, se han convertido en destinos turísticos de primer nivel. También se podrán degustar vinos y productos gastronómicos vinculados a ambas rutas.