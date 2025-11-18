De Cuenca destierra la melancolía del poeta al recibir el Premio Reina Sofía El poeta recibe de manos de Su Majestad el galardón que impulsan la Universidad y Patrimonio Nacional

Ángel Benito Madrid Martes, 18 de noviembre 2025, 20:01

Los versos iluminaron el Palacio Real en la entrega de la XXXIV edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Lo hizo desde el abrazo poético que dedicó el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, al galardonado, de los que son «un salto mortal hacia la vida, un abrazo sin abrazos porque pertenece a la categoría del conjuro»; o el propio Luis Alberto de Cuenca en su «Elogio de la poesía» con el que cerró el acto presidido por Su Majestad, la Reina Sofía.

El 'poeta de las mil caras', tal y como definió el rector por su faceta de filólogo, traductor y constructor de la lírica, confesó sentirse «completa y radicalmente feliz» y haber desterrado la dosis cotidiana de melancolía que, reveló, es necesaria para transmitir emociones profundas que trasciendan de las trivialidades adolescentes: «La consecución del Premio ha desterrado por unas horas todo atisbo de tristeza de mi alma».

De Cuenca mostró su admiración más profunda a la Reina Sofía forjada en un periodo de director de la Biblioteca Nacional o como Secretario de Estado de Cultura donde pudo compartir junto a ella multitud de eventos de los que guarda «un recuerdo imborrable». «Este Premio constituye para mí un formidable colofón al libro de mis devociones por vuestra Majestad».

También agradeció a la «otra reina», como definió a la Universidad de Salamanca, por ser referencia de las universidades españolas e iberoamericanas, y a Patrimonio Nacional, convocante de forma conjunta del galardón. El poeta evitó la enumeración de los que le precedieron y se centró en todos aquellos que lo han recibido «que viven en las estrellas después de haber cruzado el espejo». «Me honra pronunciar tan relevantes nombres que representan lo mejor de la poesía iberoamericana en los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del XXI».

El rector destacó durante la ceremonia la relevancia de la obra de Luis Alberto de Cuenca, una voz poética que ha seducido a varias generaciones por su ironía, claridad y capacidad de conectar con todo tipo de lectores, en lo que, a su juicio, ha supuesto «una especie de pararrayos» frente a la pesada contingencia que, en ocasiones, atenaza la vida cotidiana.

En su intervención, el rector puso en valor el carácter humanista del autor, capaz de tender un puente entre la tradición clásica y el mundo contemporáneo. Recordó que en sus poemas conviven sus «amados griegos» y los mitos latinos con personajes como Tintín, Humphrey Bogart o la princesa Leia, una mezcla que lo sitúa como un heredero moderno de los héroes clásicos, adaptados hoy a un imaginario compartido por distintas generaciones.»El curso de nuestras vidas tiene una banda sonora, que son tus versos, con los que podemos desafiar la aparente sencillez de nuestro paso por el mundo».

El rector enmarcó esta celebración en un momento clave para la institución salmantina, a las puertas del V Centenario de la Escuela de Salamanca, cuya huella humanista revolucionó conceptos esenciales de los derechos humanos y la economía moderna. Para concluir, unió el legado del rector perpetuo de la Universidad con los versos de Cuenca: «La repetida idea de Miguel de Unamuno, 'me duele España' late escondida entre sus poemas».