Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025 Continúa en la cabeza del ránking Amancio Ortega

La Gaceta Martes, 4 de noviembre 2025, 19:07

Este martes la revista Forbes ha publicado el ránking de los 100 españoles más ricos en España, que lideran el fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig, el banquero Juan Carlos Escotet y que sitúa a cuatro salmantinos en la lista.

Además, la publicación ofrece una lista de las diez personas más ricas de Castilla y León, encabezada por el salmantino y presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, con 340 millones de euros.

Los siguientes salmantinos en la lista son el empresario Juan José Hidalgo, dueño de Globalia y fundador y presidente de Air Europa, con 250 millones, y su hijo Javier se encuentra en el décimo lugar, con 135 millones de euros.

También figura el bejarano Eduardo Santos Ruiz, propietario de las bodegas Barón de Ley, que se sitúa en el cuarto lugar, con 245 millones de euros.

Jesús Núñez Velázquez y su familia, se sitúan en el vigésimonoveno puesto

El empresario segoviano Jesús Núñez Velázquez y su familia, propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones, son la única fortuna originaria de Castilla y León que figura en la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España, con una suma de 1.500 millones de euros.

En concreto, Núñez Velázquez y familia se sitúan en el puesto 29 de la lista Forbes, que indica que la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende a los 258.870 millones de euros, lo que supone un incremento del 7 por ciento respecto al pasado año.

Con 1.500 millones de euros de patrimonio, Jesús Núñez y el resto de su familia son los propietarios de la empresa Gesbolsa Inversiones registrada en la CNMV. A través de esta sociedad gestionan activos inmobiliarios y financieros.

No obstante, Forbes precisa que la mayor parte de su patrimonio se lo deben a la venta de la Universidad Alfonso X el Sabio, la cual se materializó en el año 2019. Jesús Núñez ha estado siempre vinculado al sector educativo, lo que le ha valido numerosos reconocimientos.

Los miembros del grupo burgalés Antolín, Ana y Ernesto Antolín, se encuentran en el sexto puesto con 175 millones de euros; misma cifra que sus familiares Helena, Emma y José Joaquín Antolín.

En el octavo lugar aparece Jesús Núñez Velázquez en solitario, con 170 millones de euros; y en el noveno está Manuel Piñera Gil-Delgado, propietario del Grupo Scholtz, con 160 millones de euros.