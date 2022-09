Cuatro estudiantes ante su primera experiencia laboral veraniega

“El dinero que gano en verano intento rendirlo para todo el año. Es difícil, pero yo estudio Economía y eso me ayuda”

Ese es el caso de Adrián, un joven de 24 años que trabaja en una piscina de una comunidad en el barrio de Garrido. El joven se sacó hace un par de años el diploma de socorrista y durante todos los veranos intenta sacarle el máximo provecho. “Gracias a este trabajo ya llevo un año cotizado. Es algo que te queda para el futuro y el dinero me ayuda a pagarme los estudios”, confiesa Adrián. “Además, normalmente , a mí no me gusta mucho bañarme, siempre he sido más de tomar el sol. Así que, en este trabajo hago lo de siempre y cobro”, comenta entre risas.