Cuatro días de entradas a 3,50€ en Van Dyck con la Fiesta del Cine Entre el 3 y el 6 de noviembre, precio reducido para todas las sesiones y películas, entre ellas 'Los domingos', 'La cena', 'Los tigres' y 'Black Phone 2'

Del lunes 3 de noviembre al jueves 6 (incluido), en Cines Van Dyck y Van Dyck Tormes todas las entradas cuestan solo 3,50€, con motivo de la Fiesta del Cine. Esta iniciativa regresa a las salas de todo el país en un momento en que precisamente es el cine español el protagonista de la cartelera. La Fiesta, organizada por las federaciones de distribuidores y de cines, el ICAA y el Ministerio de Cultura, busca fomentar el hábito de la pantalla grande y sirve como agradecimiento de la industria al público.

Entre las películas más destacadas, sobresalen dos de los fenómenos del año. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha alzado la Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián. La directora de Cinco lobitos explora la vocación religiosa de una adolescente (Blanca Soroa) y cómo su decisión de ser monja de clausura provoca un cisma en la familia, en especial su tía (Patricia López Arnáiz). Por su parte, la comedia La cena, de dos veteranos del género como Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oristrell, con Alberto San Juan y Mario Casas en el reparto, es un vodevil agridulce sobre un banquete que Franco celebra en el Palace al acabar la guerra. Como los mejores chefs son republicanos, los sacan de la cárcel para cocinar. También se acaba de estrenar Los tigres, drama submarino del gran Alberto Rodríguez (Grupo 7, La isla mínima). Antonio de la Torre y Bárbara Lennie son dos hermanos criados en el mar; trabajan como buzos que limpian petroleros. Sus vidas personales son un desastre, pero un alijo de droga puede cambiarlo todo.

La cartelera salmantina está repleta de filmes de autor. El iraní Jafar Panahi (Taxi a Teherán) logró la Palma de Oro de Cannes con Un simple accidente, una mezcla inclasificable de thriller y comedia negra, mientras que la estadounidense Kelly Reichardt (First Cow) acaba de triunfar en la Seminci de Valladolid (Espiga de Oro) con The Mastermind, protagonizada por Josh O'Connor. Por su parte, los hermanos Dardenne (Rosetta) cuentan en Recién nacidas las historias de cinco madres menores de edad en un centro de acogida en Bélgica. Y un peso pesado del género fantástico, el mexicano Guillermo del Toro (La forma del agua), propone una relectura de Frankenstein en clave filosófica. Con Oscar Isaac y Jacob Elordi.

Como es costumbre en torno a Halloween, abundan las cintas de terror. Black Phone 2, producida por Blumhouse, supone el retorno del Captor (Ethan Hawke), el asesino que secuestraba niños en un sótano y se vestía con máscaras muy siniestras. Ahora acecha en los sueños a la hermana pequeña de su superviviente (Mason Thames). En la retorcida Together, una de las sensaciones de 2025, una pareja cada vez más distanciada (Dave Franco y Alison Brie, matrimonio en la vida real) sufre una mutación sobrenatural por la cual sus cuerpos empiezan a fundirse. Y una presencia maligna -un cuervo enorme- atormenta al viudo protagonista de Esa cosa con alas, un Benedict Cumberbatch que emociona en las distintas fases del duelo, mientras trata de salir adelante con sus dos hijos pequeños.

