Cuarto mes de aumento del paro en Salamanca pese al incremento de trabajadores Los desempleados ascienden a 16.299, 275 más que en septiembre, y los afiliados a la Seguridad Social también se incrementan hasta 132.162, 370 más

Carlos Rincón Martes, 4 de noviembre 2025, 09:38

El paro ha subido en Salamanca por cuarto mes consecutivo. Octubre se cerró con 16.229 desempleados, 275 más que el mes anterior, lo que implica una subida del 1,72 %. No obstante, si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, se registra una bajada del 6,33 %, lo que supone 1.097 desempleados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pero, en este caso, el aumento del paro no implica un menor número de trabajadores, sino que se incrementan. El número de afiliados a la Seguridad Social el pasado mes fue de 132.162 personas en Salamanca, 370 más que en octubre, un 0,28 % más.

Tras el fin de la temporada de verano, en octubre aumentó el paro en el sector servicios, en el que 318 salmantinos se sumaron a las listas del desempleo, lo que supone un incremento 2,63 %. Disminuyen, sin embargo, las personas que buscan su primer empleo o llevan más de un año sin trabajar, así como los parados en la industria y la construcción.Y aumentan ligeramente en la agricultura y la ganadería.

En España

El número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en España al finalizar el mes de octubre ha subido en 22.101 personas respecto al mes de septiembre (0,91%). Es un incremento, muy por debajo de la media para este mes. De hecho, si exceptuamos el periodo de efectos de la pandemia, es un 65% inferior al aumento del promedio de los años 2001-2024. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.443.766 personas, el total más bajo en un mes de octubre desde 2007.

El mercado laboral en España supera los 21,8 millones de afiliados medios en el mejor mes de octubre de la serie histórica (si exceptuamos el año 2021, en plena desescalada de la pandemia). Se han registrado 141.926 ocupados más que en el mes anterior, el 0,65%, hasta alcanzar los 21.839.592 afiliados, lo que sitúa a esta serie un mes más en máximos históricos. En el último año, la Seguridad Social ha sumado más de medio millón de trabajadores (507.078).