La cuarta parte de la población de Garrido ha nacido en el extranjero

Del éxodo juvenil sin freno al crecimiento demográfico. El giro que Salamanca ha dado en los últimos años y que le está permitiendo ... ralentizar el proceso de despoblación es gracias a la llegada de población extranjera, en su mayoría en edad de trabajar. En los últimos cuatro años, en el censo provincial los nacidos en otros países han aumentado un 38,5 %, de 25.081 a 34.746 personas. Debido a la inestabilidad política de su país, los oriundos de Perú se han duplicado desde 2021, pero también hay hoy el doble de venezolanos, cameruneses, mauritanos, iraníes, irlandeses, jordanos y tunecinos. Y, con la guerra que persiste en sus territorios, los ucranianos y malienses se han triplicado. Frente a ello, los nacidos en España que residen en la provincia son casi un 3 % menos.

Esta nueva realidad demográfica está conformando una configuración distinta de la población en la ciudad de Salamanca. Así, según el censo anual de 2025 que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Garrido ya uno de cada cuatro vecinos ha nacido en el extranjero. De los más de 5.700 vecinos que residen en las cinco secciones censales que rodean el parque de Garrido y la plaza de Barcelona, más de 1.500 son originarios de otros países. La mitad de ellos procede de Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, y otro 8 % ha llegado de Marruecos. Si se amplía el perímetro y se incluyen los cercanos barrios de la Estación, Chinchibarra y Labradores, el porcentaje de inmigrantes desciende, aunque se mantiene por encima del 20 %.

Aunque Garrido, y más concretamente la zona delimitada por las calles Miguel de Unamuno, La Cierva, Los Tilos y del Fresno, tiene casi la proporción más elevada de población llegada del extranjero —muchos de ellos tienen ya nacionalidad española—, hay una sección censal de la capital—una superficie inferior a un distrito y a un barrio— en San Bernardo en la que aún es más elevada. Casi un tercio de los vecinos que residen en la «manzana» que conforman la avenida de Maristas, las calles Vecinos, La Alberca y La Vellés proceden de otros países. De los más de 330 inmigrantes que residen en la zona, una cuarta parte son peruanos. Son muy numerosos también los ciudadanos originarios de este país en el entorno del parque de Villar y Macías y en Vidal. En este último barrio, al igual que en el conjunto de San Bernardo, los inmigrantes representan una cuarta parte de la población.

Por otra parte, en la zona más humilde de la capital, en las calles de San José que limitan con Hilario Goyenechea, los nacidos en el extranjero superan el 20%. En sus bloques de pisos residen más de 335 inmigrantes, entre los que se encuentra la mayor comunidad marroquí de la ciudad. Hay concretamente 155 personas originarias del país africano.

El Zurguén, «territorio de españoles»

El Zurguén es, sin ninguna duda, el barrio de Salamanca con menor proporción de inmigrantes. De sus más de 2.300 vecinos, solo un centenar han nacido en otros países. Según los datos del censo de este año, menos de un 4,5 % son de origen extranjero. También son pocos en Puente Ladrillo (5,5 %), donde precisamente el Gobierno planea abrir un centro de acogida de inmigrantes.