Una mujer originaria de un país extranjero en la plaza de Barcelona. ALMEIDA

La cuarta parte de la población de Garrido ha nacido en el extranjero

La zona más humilde de San José acoge la mayor comunidad de marroquíes y los peruanos eligen Vidal y San Bernardo

Carlos Rincón

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:20

Del éxodo juvenil sin freno al crecimiento demográfico. El giro que Salamanca ha dado en los últimos años y que le está permitiendo ... ralentizar el proceso de despoblación es gracias a la llegada de población extranjera, en su mayoría en edad de trabajar. En los últimos cuatro años, en el censo provincial los nacidos en otros países han aumentado un 38,5 %, de 25.081 a 34.746 personas. Debido a la inestabilidad política de su país, los oriundos de Perú se han duplicado desde 2021, pero también hay hoy el doble de venezolanos, cameruneses, mauritanos, iraníes, irlandeses, jordanos y tunecinos. Y, con la guerra que persiste en sus territorios, los ucranianos y malienses se han triplicado. Frente a ello, los nacidos en España que residen en la provincia son casi un 3 % menos.

