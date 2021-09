“Cuando tenía lagunas me sentía muy mal”, el testimonio de dos salmantinas del programa para frenar el Alzheimer

Ángela García tiene sólo 65 años, pero a raíz de unos problemas de salud empezó a notar que en determinados momentos se quedaba en blanco, se bloqueaba y tenía lagunas mentales. “Fue un familiar médico el que me alertó de mis problemas de memoria, sorprendido de que no me acordara de algunas cosas. Ahí tuve conciencia de todo. En el entorno se piensan que lo haces adrede, y cuando me quedaba en blanco me sentía muy mal. Una compañera de trabajo me pasó la página web del programa y contacté. Me seleccionaron y acepté encantada porque es algo maravilloso. Han conseguido que nos sintamos bien. Nos tratan con mucho respeto y cariño”, agradece esta mujer, cuya madre también padeció Alzheimer durante seis años. “Mis antecedentes también se valoraron para elegirme para este programa”, explica.

Todas las semanas, Ángela García acude al centro municipal integrado de Puente Ladrillo donde se encuentran los especialistas del “Proyecto Edades”. “Tenemos dos horas de actividad, primero con música y ejercicios muy variados. Luego nos relajan de diversas maneras y luego realizamos juegos de memoria cognitivos en una gran pantalla. Estamos consiguiendo avances y noto mejoras. Ahora cuando te quedas en blanco, sabes lo que es, respiras y sabes que hay que seguir viviendo feliz. Este proyecto nos hace ser felices y seguir adelante”, destaca.

La asistencia continuada y el compartir la misma problemática hace que los participantes en el programa estrechen lazos de amistad. Como le ha sucedido a Ángela con Teresa, compañera y participante que también acudió ayer al acto en el Ayuntamiento de Salamanca. “Tengo 79 años y sufro pérdidas de memoria y demencia senil pero no le daba importancia. A través del Ayuntamiento me enteré de este proyecto y me puse en contacto con ellos. Ha sido una alegría no sentirme desplazada y sola”, explica la mujer, que gracias a “Edades” ha cambiado su forma de ver la vida, algo fundamental para frenar el deterioro cognitivo.

“Ahora no me encuentro triste. Estoy envejeciendo con alegría y me siento útil y activa. He cambiado el chip porque hay que seguir viviendo y disfrutando de la vida”, confiesa Teresa, que sigue al detalle las pautas que le dan los neuropsicólogos. “Nos dan pautas para aplicar en el día a día. Hay que cuidar la alimentación como te dicen y continuar con tu vida, no angustiarse y no apartarte por ser mayor”, incide.

Cabe recordar que en el “Proyecto Edades” colaboran los médicos de Atención Primaria, las Asociaciones de Mayores y los CEAS del Ayuntamiento que al detectar cualquier síntoma de deterioro cognitivo en una persona, le derivan al proyecto, que cuenta con una aportación del Ayuntamiento de 65.000 euros en 2020 y 163.000 euros este año 2021.

El doctor Montejo explicó que “es raro” que aparezca deterioro cognitivo antes de los 55 años y que si lo hace, suele tener peor evolución. “Los deterioros más lentos aparecen alrededor de los 60 años o incluso antes, y afecta mucho más a las mujeres, quizá por un estilo de vida diferente. Por eso, lo que decía antes el médico de ‘salga y diviértase’ cobra más sentido que nunca. El aislamiento social es terrible y las personas con deterioro han empeorado durante la pandemia”, confirmó el coordinador del “Proyecto Edades”, que detalló síntomas del Alzheimer precoz como perder lenguaje, no recordar cosas y no realizar asociaciones.