Cuando jugar al solitario en el móvil es ludopatía

De juego a adicción. ¿Dónde está la línea que separa el entretenimiento de la ludopatía? Luisa Ventola, psicóloga de Asaljar (Asociación Salmantina de Jugadores de Azar en Rehabilitación), explica un caso relevante para comprender que ninguno es inocuo. Durante el confinamiento una de las personas que se encuentra en terapia comenzó a jugar al solitario en el móvil. “Dejó de tener la misma actitud y la vida ordenada que había logrado: se acostaba mucho más tarde, se levantaba mucho más tarde. Ya no era tan paciente ni agradable; empezó a manifestar rasgos de cuando estaba en activo en su anterior juego de preferencia. Lo hemos hablado miles de veces en terapia: un juego te lleva a otro. Todos los avances de vida equilibrada se estaban ya desequilibrando. A este tipo de juegos, la gente se enganchan para pasar un rato y luego son horas. Y pasas a desestructurar tu vida. Y a otros juegos”, relata la experta.

Los veteranos de la rehabilitación resistieron bien durante la cuarentena, explica la psicóloga de Asaljar, la asociación que ayuda a 200 personas (incluyendo familiares) ahora con sesiones online y presenciales. “Solo ha habido un par de ‘caídas’ en juegos de móvil, no de azar, pero ese tipo de situaciones pueden llevarles a las otras. La estimulación que produce un juego u otro no distingue de áreas cerebrales. La adicción la generan igual las maquinitas con dinero que sin dinero. La gente solo da importancia a la pérdida de dinero, que es cuando se acude a nuestra asociación, si no seguirían convenciéndose a sí mismos que es una situación que pueden controlar”, apunta Luisa Ventola.

Para los ludópatas hay algún juego de preferencia, que asocian al que más pérdida de dinero les haya causado. “La gente no se da cuenta de que cuando no hay pérdida de dinero también se pierden horas, y estar en lo que tenían que estar, porque se acaba viendo perjudicada la vida laboral, social y familiar. Y pasarán a otro tipo de juegos”, avanza la psicóloga.

El 80% de las personas en terapia en Asaljar tienen entre 30 y 50 años. Aunque apuestas deportivas, ruletas electrónicas y tragaperras físicas y online atrapan a los más jóvenes. Y existen videojuegos muy adictivos, como el Fortnite. Hay veinteañeros en rehabilitación. Cuanto antes se llegue a terapia, menor será el deterioro a tratar. Para las familias, que en ocasiones no ven o no quieren ver el problema, resulta traumático. Pero los beneficios son numerosos. Los jóvenes retoman o completan sus estudios, dejan de robar dinero en casa e, incluso, de maltatrar psicológicamente a sus padres. “El 99% de quienes se enganchan a las terapias tiene una buena rehabilitación”, asegura Luisa Ventola. “Lo más difícil de abordar”, menciona la experta, “son los jóvenes si siguen pensando (y los padres no le dan importancia) que ese juego de apuestas deportivas es de entretenimiento. Y es imposible que los profesionales compitamos con las televisiones. Supuestamente los anuncios se iban a emitir de madrugada, pero yo los veo a las 11 de la noche, añadiendo la coletilla de ‘juega responsablemente”.