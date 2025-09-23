CSIF solicita una enfermera por cada centro escolar de la Región

EÑE Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de impulsar la aprobación de una Ley de Enfermería Escolar en las Cortes autonómicas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Enfermería de Castilla y León, de la Confederación de Federaciones de AMPAs (Confapacal) y de diversas asociaciones vinculadas a enfermedades crónicas y de larga duración que afectan cada vez a más pacientes en edad infantil.

CSIF considera imprescindible que todos los centros educativos dispongan de personal de enfermería. La presencia de esta figura profesional es clave para garantizar la seguridad y la inclusión del alumnado, atender emergencias, vigilar tratamientos, reforzar hábitos de vida saludables y apoyar tanto a las familias como al profesorado. Además, contribuiría a liberar a los docentes de responsabilidades médicas para las que no están formados, asegurando al mismo tiempo que ningún estudiante quede excluido de su derecho a la educación por motivos de salud.

Desde CSIF se ha subrayado que el coste estimado de la medida, unos 66,6 millones de euros, resulta plenamente asumible, ya que supone tan solo el 0,48% del presupuesto autonómico. Asimismo, ha recalcado que se trata de una inversión estratégica en el sistema educativo y sanitario, que permitirá a Castilla y León situarse al nivel de países como Reino Unido, Francia o Suecia, y de comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, donde esta figura ya está regulada.

CSIF recuerda que actualmente en Castilla y León solo existen 24 enfermeras para más de un millar de centros, lo que implica una ratio de un profesional por cada 14.000 alumnos. El sindicato defiende que es necesario garantizar una cobertura completa y estable, acercando y mejorando los estándares internacionales y nacionales.

El pasado 7 de mayo, CSIF registró en las Cortes de Castilla y León una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ya ha sido aceptada por la Mesa. Tras la validación de los pliegos, se ha iniciado el proceso de recogida de firmas, paso previo para que las Cortes debatan y en su caso aprueben la propuesta legislativa.

Con esta actuación, CSIF reitera su compromiso de reforzar la calidad educativa y sanitaria de Castilla y León, convencido de que invertir en enfermería escolar es invertir en el futuro, garantizando una educación inclusiva y formando ciudadanos más sanos y responsables.

CSIF

Avenida de Italia, 21

37007 - Salamanca

923 60 50 21

www.csif.es/salamanca