“Cruz de Navajas, el último Mecano”: un espectáculo musical para Salamanca

“Cruz de Navajas” es un gran espectáculo que comienza en la mente de Gonzalo Pérez Pastor, el reconocido productor musical que ha traído a España musicales como Billy Elliot y que ha producido y distribuido otros tan reconocidos como “Mamma mia”, “Los Miserables” o “Sonrisas y lágrimas”.

Todos estos años de experiencia trabajando con musicales le hizo darse cuenta que, habitualmente, a la gente que disfruta de musicales le gusta disfrutar también de conciertos. Pero esto no suele suceder a la inversa. Mucha gente no disfruta de los musicales porque no gozan del mismo dinamismo que un concierto. Hay partes más tranquilas, más dialogadas que pueden hacer que el público no disfrute tanto y que hagan perder el interés de la obra. Así que Gonzalo tuvo una visión: crear el mayor espectáculo audiovisual que no diera cabida ni a un segundo de aburrimiento.