Críticas por el impacto visual de las casetas de la Feria del Libro en la Plaza Mayor

La ocupación de la Plaza Mayor vuelve a ser motivo de polémica. Salamanca promociona su atractivo turístico como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, en determinadas fechas del año no permite a las personas que visitan la ciudad contemplar en todo su esplendor espacios emblemáticos como es la Plaza Mayor. Desde ayer y durante nueve días, las casetas de los libreros, el escenario y el espacio para presentación de libros de la Feria Municipal del Libro ocupan todo el ágora, lo que provoca un gran impacto visual en un mes de gran afluencia turística como es el de mayo.

Los turistas que ayer llegaron a Salamanca no se encontraron la Plaza Mayor de Salamanca como esperaban. Unos ya la conocían y otros se llevaron el desencanto de no poder tener una fotografía panorámica del emblema salmantino. “Soy de Uruguay y es la primera vez que estoy es Salamanca. Lo primero que hemos visitado ha sido la Plaza Mayor porque nos habían hablado mucho de ella. No sabíamos que estaban las casetas y la verdad es que para hacernos fotos aquí está siendo complicado; hacer una foto general de la Plaza queda algo rara”, comentaba Lucía Burel.

En el caso del granadino Mario Gutiérrez, que junto a su mujer venían a la ciudad charra para enseñársela a sus dos hijos, el primer pensamiento que se le vino a la cabeza tras cruzar el arco de la calle Toro fue “´¡qué pena!”. “Yo ya había estado más veces pero los niños no pueden ver hoy el conjunto de la Plaza Mayor. Quizás habría que buscar otra localización. En otras ciudades sí que he visto la Feria del Libro pero en otros lugares como parques u otras plazas céntricas pero esto creo que le resta importancia a esta Plaza Mayor”, valoraba este turista.

La ciudad rebosaba ayer de visitantes, grupos de despedidas de solteros y también de bodas que se celebraron en el Ayuntamiento y donde las parejas no podían tener una panorámica de recuerdo en la Plaza Mayor, sino sólo bajo el pequeño tramo liberado delante de la fachada consistorial.

A las críticas de los visitantes se suman también los hosteleros. “Si tanto preocupa el impacto visual de la Plaza Mayor por las sombrillas, terrazas, veladores y estufas de los hosteleros, creemos que las casetas de la Feria del Libro rompen mucho más el impacto visual”, aseguraba Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca. “No nos parece mal la Feria del Libro porque es un acto cultural y económico para la ciudad que valoramos muy positivamente, pero entendemos que podría estar en algún otro lugar con menos impacto visual y también sería cultura y economía”, plantea Moro, que recuerda que hay que pensar “en los turistas que vienen y quieren hacerse fotos en un lugar tan emblemático como la Plaza Mayor y que no lo pueden hacer”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca defiende que ya implementó en la última edición de 2019 mejoras que ha mantenido este año como trasladar la carpa del escenario al lado opuesto de la fachada consistorial, quitar la lona del fondo del escenario cuando no hay actuaciones, acercar las casetas más al centro del ágora dejando una mayor distancia de separación con las terrazas, así como modificar la rotulación de algunas casetas. Desde el Consistorio insisten en que se puede combinar cultura y patrimonio en la Plaza y que, no obstante, el año que viene se seguirán dando pasos y avances si detectan aspectos a mejorar.