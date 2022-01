Críticas al Gobierno por excluir a los niños con TDAH de las ayudas educativas

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos más frecuentes en la infancia y adolescencia, cuyo número de casos diagnosticados ha aumentado en los últimos años por una mayor sensibilización de las familias y de los profesionales sanitarios y educativos. Los síntomas de impulsividad e inatención interfieren en el ámbito social y académico, pero también en el laboral en el caso de los adultos, por ello es necesaria tanto intervenciones psicoterapéuticas, así como fármacos en algunos casos e intervenciones familiares y en los centros educativos.

Pese a que este trastorno del neurodesarrollo afecta a un 5% de la población infanto-juvenil, el Ministerio de Educación excluyó este curso a los niños con TDAH y con dificultades de aprendizaje (dislexia, discalculia y disortografía) de las ayudas al estudio y becas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tal y como denuncia a este periódico Nuria Bautista, presidenta de la Federación Autonómica de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Ahora para poder optar a las becas, los niños con TDAH deben acreditar un 33% de discapacidad, algo que Bautista considera una “decisión absolutamente discriminatoria”. “Nos están denegando todas las becas, por eso la Federación nacional está interponiendo recursos judiciales. No es que esa ayuda económica te solucione la papeleta, pero muchas familias no tienen la posibilidad económica de acudir a un psicólogo y si no es por esta beca no pueden recibir una ayuda multimodal”, explica la presidenta de la federación regional.

En Castilla y León, más de 3.000 alumnos están diagnosticados con TDAH, sin embargo, Nuria Bautista critica también que en la Región existe una guía-protocolo de actuación para centros educativos que “está guardada en un cajón y no es de obligado cumplimiento”. “Las familias se están quejando constantemente y hay muchos problemas con los colegios. Tenemos una lucha constante, año tras año para que se adapten los exámenes y las clases a estos alumnos. Todo depende de la voluntad del profesor que te toque. Además faltan orientadores y estos alumnos tendrían que tener profesores de refuerzo”, sugiere Bautista. Asimismo, desde la federación denuncian que no hay protocolo para los casos de bullying que afectan a alumnos con TDAH. “Son a los que les incitan para que toquen las narices y no ven el riesgo ni la consecuencia de su impulsividad. Los centros ocultan los casos de bullying”, aseguran.