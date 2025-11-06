El Cristo de la Luz, imagen de la Semana Santa 2026 La procesión de la Hermandad Universitaria inspiró a David Gómez Rollán en la foto ganadora

Roberto Zamarbide Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:05

Una impactante imagen protagonizada por la sombra del Cristo de la Luz proyectada en los muros de la Clerecía será el cartel anunciador de la Semana Santa Salmantina 2026. «La luz de la sabiduría», escena captada por David Gómez Rollán durante la procesión de la Hermandad Universitaria en el Martes Santo fue escogida entre los 40 trabajos finalistas que competían en el XLI Concurso de Fotografía «Semana Santa Salmantina» Memorial Lorenzo Rodríguez Durán, que ayer se falló en una gala celebrada en el teatro Liceo.

168 fotografías de 38 autores concurríeron este año al certamen organizado por la Junta de Semana Santa de Salamanca. Su presidente, Francisco Hernández Mateo, destacó la calidad de los trabajos y anunció como novedad que el fallo de la próxima edición servirá de apertura para el anunciado Encuentro Nacional de Cofradías, que se celebrará en Salamanca. Asimismo, se incorporará un nuevo premio para que los participantes puedan escoger su favorito.

Tras la obra ganadora, en segundo lugar fue distinguida la fotografia «Humildad» de Alfonso Barco Martín, y completó el palmarés el accésit especial «Piedra Dorada», que fue para «Penitencia», de Antonio Martín Schmitt. Los tres premios están dotados respectivamente con 1.000, 600 y 300 euros, además de sendos lotes con productos de El Corte Inglés.

En representación del alcalde, la concejala de Tradiciones Carmen Seguín aplaudió la labor de organizadores y participantes y subrayó el hecho de que este protagonismo de la Hermandad Universitaria coincida en 2026 con el VCentenario de la Escuela de Salamanca, «algo que invita a reflexionar sobre la fuerza del pensamiento, de la palabra y del saber como motores de la identidad de Salamanca». El acto contó con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical La Expiración.