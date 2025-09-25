El Cristo de Cabrera, un referente del turismo religioso en Salamanca

Jueves, 25 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La ermita del Santísimo Cristo de Cabrera, situada a escasos tres kilómetros del municipio de Las Veguillas, se ha convertido en uno de los principales referentes del turismo religioso en la provincia de Salamanca. Su importancia no deja de crecer, con un notable incremento de peregrinaciones, especialmente a partir del mes de abril, como destaca el alcalde de la localidad, José María Sánchez.

«El Cristo de Cabrera es un referente dentro del turismo religioso de la provincia de Salamanca. Yo creo que ahora mismo, tanto Alba de Tormes como el Cristo de Cabrera son los dos reclamos más importantes», señala Sánchez. De hecho, a partir de la Semana Santa, en la víspera del Domingo de Ramos, se multiplican las peregrinaciones organizadas por parroquias, junto con la llegada de fieles que recorren el camino de forma individual o en pequeños grupos.

Uno de los aspectos que más sorprenden a las autoridades locales es el creciente interés de los jóvenes por esta tradición. Cada año, miles de peregrinos, muchos de ellos en edad universitaria, se suman a la ruta para vivir una experiencia de recogimiento, espiritualidad y conexión con la naturaleza en torno al santuario.

Más allá de la dimensión religiosa, Las Veguillas busca también aprovechar este flujo de visitantes para potenciar la economía local. El municipio dispone de bares donde degustar tapas típicas, así como de establecimientos que ofrecen productos ibéricos y pan tradicional incluso en domingo. «Queremos que ese turismo que va a Cabrera también pase por nuestro municipio», subraya el alcalde, confiado en que la afluencia de peregrinos repercuta en la dinamización de la hostelería y el comercio local.

El calendario de celebraciones en honor al Cristo de Cabrera marca tres grandes hitos en el año. El primero tiene lugar el 3 de mayo con la fiesta de los cofrades; el segundo, el 18 de junio, con la romería mayor; y el tercero, el tercer domingo de agosto, cuando se celebra la tercera gran cita festiva. Durante todos esos meses, los fines de semana se convierten en un punto de encuentro de miles de fieles.

El Cristo de Cabrera es una de las imágenes más veneradas de la provincia. Tallada en el siglo XI sobre un tronco de madera y policromada, sorprende por sus dimensiones: dos metros de altura y otros dos de envergadura de brazos. Solo en el último año, 20.000 personas recorrieron los más de 30 kilómetros que separan la ermita de Salamanca capital para rendirle homenaje.

La tradición popular envuelve a esta imagen con un halo legendario. Se cuenta que, al intentar trasladarla en un carro de bueyes, este quedó inmóvil al atravesar la dehesa donde hoy se alza el santuario, interpretándose como una señal divina de que debía permanecer en ese lugar rodeado de encinas y robles.

Las Veguillas, además, ofrece un entorno privilegiado dentro del Campo Charro, con vistas a la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia. Aunque cualquier época es buena para visitar la ermita, el alcalde recomienda especialmente la primavera y el otoño como momentos ideales para disfrutar de este enclave único que combina espiritualidad, tradición y naturaleza.