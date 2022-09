Cristina Hernández, autora de un cuento accesible: “Quise escribir mi historia porque he vivido la sordera acomplejada”

La salmantina, Cristina Hernández Amo, es la autora de “¡Qué bonita eres, Estela!”, un libro accesible con tipografía indicada para personas con deficiencias visuales y con un código QR que enlaza a un vídeo signado y subtitulado para personas sordas. Padece sordera bilateral congénita profunda de nacimiento. Es diplomada en Magisterio en las especialidades de Audición y Lenguaje, en Educación Infantil y Primaria y en Pedagogía Terapéutica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es maestra de Educación Infantil en un pueblo de Santander.

–¿Cuándo y por qué decidió embarcarse en su libro “¡Qué bonita eres, Estela!”?

–Hace dos años y medio que escribo cuentos, pero este es el primero que publico. El de Estela surgió como resultado de un proceso de autoindagación personal. Se me ocurrió escribir mi propia historia y la terapeuta que me acompañó, me animó a publicarla.

–¿Quién es la protagonista de su cuento?

–Estela. Es una niña gnomo sorda que vive acomplejada de su sordera y unos lindos personajes le ayudarán a darse cuenta de lo bonita que es. Es un poco mi vivencia de niña porque viví la sordera acomplejada.

–¿En qué o quién se inspiró para escribirlo?

–En la editorial ING Edicions, son cuentos muy utilizados en las Escuelas Waldorf. Soy una enamorada de esta pedagogía. La temática suele girar en torno a la familia-resaltando la figura de los mayores-, naturaleza, vida rural, trabajos artesanales... También me inspiré en la colección “David el gnomo”, que me encantaba de pequeña.

–¿Qué pueden encontrar los lectores en sus líneas y qué quiere conseguir con ellas?

–Encontrarán la importancia del apoyo emocional para los niños y niñas sordos y también la importancia de la relación con los iguales sordos para una construcción sana de la propia identidad y el desarrollo de una buena autoestima. Mi intención es llegar a dos públicos: oyente y sordo. Al público oyente quiero informar, sensibilizar, concienciar...acerca de lo que es la sordera y lo que supone. También dar a conocer los audífonos, implantes coclares, lengua de signos...Al público sordo: hacer hincapié en la importancia del apoyo emocional a los niños sordos.

–¿Quiere reflejar que no es una limitación padecer sordera o problemas de visión y que estas personas pueden llevar una vida normalizada?

–El tema del cuento está centrado en la sordera pero todas las personas sordas y con deficiencia visual llevamos una vida normalizada. Yo estoy casada, tengo hijos, conduzco, hago teatro...Me gustaría aprender a tocar el piano, afortunadamente tengo unos pocos restos auditivos y lo voy a intentar.

–Es un cuento accesible con una tipografía indicada para personas con deficiencias visuales y con un código QR que enlaza a un vídeo para personas sordas, ¿le ha sido complicado adaptar su obra a estas características?

–Desde el principio tuve claro que lo quería accesible. El responsable de maquetación ya me adelantó un tipo de letra especial para niños con deficiencia visual. El vídeo nos llevó tiempo porque era necesario sincronizar signos, subtitulado y audio. Una tarea difícil, pero con un resultado fantástico.

–¿Ha contado con la ayuda de otros profesionales para ilustrar o maquetar el ejemplar?

–Sí, con la ayuda de Rosa María Esteves para ilustrar el libro. También con Laura López, ella es la que realiza el cuento en lengua de signos española en el vídeo al que enlaza el QR. Para el montaje del vídeo signado, subtitulado y audio he contado con el apoyo de Leticia Martínez (psicóloga e intérprete de lengua de signos) y, con Julián Ramiro Sánchez, para la maquetación y gestiones de venta.

–Todos los beneficios de la venta del libro se donarán a niños sordos de la Fundación Vicente Ferrer, ¿por qué se decantó por dicha asociación?

–En mi familia hemos tenido muchos años una niña sorda apadrinada peruana, la hemos ayudado con los estudios y gastos familiares y ahora tenemos un niño sordo en la Fundación Vicente Ferrer. Por eso los beneficios irán para él y la infancia sorda de dicha institución.

–¿Dónde pueden comprar los usuarios su libro?

–Actualmente pueden adquirirlo a través de Amazon y pronto me gustaría acercarme a diferentes librerías de Salamanca para que sean puntos de venta.