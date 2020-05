Crisis en el Rectorado: La vicerrectora de Docencia renuncia por los cambios que planea el rector

Hacía tiempo que se especulaba con una reestructuración del equipo rectoral de Ricardo Rivero y en los últimos días, pese a la complicada situación por el confinamiento, los rumores habían aumentado. Este jueves la , hasta entonces vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, Izaskun Álvarez, dejó de forma parte del equipo de Rivero.

Según confirmó la propia interesada, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. “Si él quiere hacer algún cambio, yo lo que tengo que hacer es renunciar”, comentó Izaskun Álvarez, dejando entrever que el motivo de esta decisión es la próxima reestructuración que tiene en mente el rector.

Hace solo un día que el rector apareció públicamente junto a Izaskun Álvarez, fue en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca que tuvo lugar de forma telemática. Ricardo Rivero estuvo acompañado en el Rectorado por el secretario general, Fernando Almaraz, y la vicerrectora de Docencia, Izaskun Álvarez, puesto que entre los principales temas estaba el modelo docente para el próximo curso que, como subrayó Rivero, será presencial siempre que la situación sanitaria lo permita.

Lo cierto es que el nombre de la vicerrectora de Docencia sonaba entre los corrillos como uno de los posibles cambios. De momento no se han confirmado más, pero en las últimas semanas ha aumentado la colaboración con el equipo rectoral de profesores que no estaban en la estructura inicial. Entre ellos está María José Rodríguez Conde, catedrática de Universidad de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, que fuentes cercanas apuntan que podría ser la sustituta de Izaskun Álvarez. No es de extrañar, pues Rodríguez Conde, directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, tiene amplia experiencia en temas docentes y en las nuevas metodologías de la educación.

La salida de la profesora de Historia de América no es el primer cambio que se produce en el equipo de Ricardo Rivero, que lleva dos años y medio en el cargo. En enero de 2019 dejó su puesto Dolores Calvo, directora del gabinete. A final de 2019 renunció Enrique Cabero, vicerrector de Política Académica y Participación Social, para presidir el Consejo Económico y Social (CES), aunque en este último caso no se puede hablar de crisis, puesto que para su despedida se organizó una rueda de prensa a la que acudió el equipo rectoral al completo.

Habrá que esperar para ver si la marcha de Izaskun Álvarez irá acompañada de algún otro cambio. El momento es complicado, ya que tiene lugar en el final de curso, en plena organización del siguiente año académico y a las puertas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), precisamente hoy hay una reunión sobre este tema con las universidades públicas de la Región y la Consejería de Educación.

María José Rodríguez Conde, catedrática de la Facultad de Educación, suena para el cargo