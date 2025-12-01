La criminalidad repunta en Castilla y León un 6,1% hasta septiembre, con un 14,4 más de agresiones sexuales con penetración Los robos en domicilios y los hurtos han descendido

E. P. Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:16 Comenta Compartir

La criminalidad en Castilla y León registró un aumento del 6,1% en el tercer trimestre de 2025, superando en 5,1 puntos la media nacional. Entre enero y septiembre, los delitos contra la libertad sexual con penetración crecieron un 14,4%, al igual que las estafas informáticas, también con un incremento del 14,4%, cifras que superan las medias del país.

Según los datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press, en la Comunidad los delitos de criminalidad convencional aumentaron un 2,8%, los de ciberdelitos un 14,7%, y el total de infracciones penales alcanzó las 72.278, un 6,1% más que en 2024, por encima de los registros nacionales (-0,6%, 8% y 1%, respectivamente).

En criminalidad convencional, los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 71,4% (12 casos), y las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 14,4 % (119 casos). Las lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 9,4% (900 casos), por encima del promedio nacional (7,5%). Otros delitos como los hurtos crecieron un 1,3% (13.200), mientras que los homicidios en grado de tentativa cayeron un 21,1% (30 casos), los robos con violencia e intimidación un 7,1% y los robos con fuerza en domicilios un 5,2%.

La cibercriminalidad experimentó un aumento del 14,7%, impulsado por las estafas informáticas (14,4% más, 18.716 casos) y otros delitos cibernéticos (16,9% más).

Por provincias, la criminalidad creció en seis de las nueve: Palencia (+12,9%), Segovia (+12%), Burgos (+4,1%), Salamanca (+3,4%), Valladolid (+3,3%) y Zamora (+1%). Bajó en Soria (-4,2%), Ávila (-3,5%) y León (-0,7%).

El total de infracciones penales aumentó en todas las provincias, destacando Segovia (+13,8%), Palencia (+8,1%), Burgos (+8%), y Zamora (+7%). La cibercriminalidad subió en toda la Comunidad, salvo en Palencia (-2,4%), con los mayores incrementos en Zamora (+26,9%), Soria (+22,1%) y Burgos (+20,8%).

Los datos nacionales muestran un total de 1.870.877 infracciones penales de enero a septiembre de 2025, un 1% más que en 2024. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 3,7%, y las agresiones sexuales con penetración un 4,6%, en parte por una mayor denuncia y concienciación social. La criminalidad convencional representa el 80% del total (1.496.618 delitos, -0,6%), mientras que la cibercriminalidad supone el 20% (374.259 delitos, +8%), destacando 327.856 estafas informáticas (+6,4%).

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantuvieron en 273, mientras que los intentos crecieron un 2,1%. Las lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 7,5% y los secuestros un 13%.

Los delitos contra el patrimonio, que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, descendieron un 3,2%. Los robos con violencia o intimidación bajaron un 0,9%, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos un 10,6%, y los hurtos un 2,2%. La sustracción de vehículos cayó un 1,2%. Por otro lado, los delitos de tráfico de drogas subieron un 4,3%, debido a la acción policial y planes específicos como el del Campo de Gibraltar.

Entre las comunidades más pobladas, Cataluña y Madrid registraron descensos del 2,8% y 0,8%, respectivamente, mientras que Andalucía (+2%), Comunidad Valenciana (+2,3%), Canarias (+3,3%) y Baleares (+4,8%) experimentaron aumentos en la criminalidad.