Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un coche de la Guardia Civil. E. P.

La criminalidad repunta en Castilla y León un 6,1% hasta septiembre, con un 14,4 más de agresiones sexuales con penetración

Los robos en domicilios y los hurtos han descendido

E. P.

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:16

Comenta

La criminalidad en Castilla y León registró un aumento del 6,1% en el tercer trimestre de 2025, superando en 5,1 puntos la media nacional. Entre enero y septiembre, los delitos contra la libertad sexual con penetración crecieron un 14,4%, al igual que las estafas informáticas, también con un incremento del 14,4%, cifras que superan las medias del país.

Según los datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press, en la Comunidad los delitos de criminalidad convencional aumentaron un 2,8%, los de ciberdelitos un 14,7%, y el total de infracciones penales alcanzó las 72.278, un 6,1% más que en 2024, por encima de los registros nacionales (-0,6%, 8% y 1%, respectivamente).

En criminalidad convencional, los homicidios dolosos y asesinatos consumados subieron un 71,4% (12 casos), y las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 14,4 % (119 casos). Las lesiones y riñas tumultuarias crecieron un 9,4% (900 casos), por encima del promedio nacional (7,5%). Otros delitos como los hurtos crecieron un 1,3% (13.200), mientras que los homicidios en grado de tentativa cayeron un 21,1% (30 casos), los robos con violencia e intimidación un 7,1% y los robos con fuerza en domicilios un 5,2%.

La cibercriminalidad experimentó un aumento del 14,7%, impulsado por las estafas informáticas (14,4% más, 18.716 casos) y otros delitos cibernéticos (16,9% más).

Por provincias, la criminalidad creció en seis de las nueve: Palencia (+12,9%), Segovia (+12%), Burgos (+4,1%), Salamanca (+3,4%), Valladolid (+3,3%) y Zamora (+1%). Bajó en Soria (-4,2%), Ávila (-3,5%) y León (-0,7%).

El total de infracciones penales aumentó en todas las provincias, destacando Segovia (+13,8%), Palencia (+8,1%), Burgos (+8%), y Zamora (+7%). La cibercriminalidad subió en toda la Comunidad, salvo en Palencia (-2,4%), con los mayores incrementos en Zamora (+26,9%), Soria (+22,1%) y Burgos (+20,8%).

Los datos nacionales muestran un total de 1.870.877 infracciones penales de enero a septiembre de 2025, un 1% más que en 2024. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 3,7%, y las agresiones sexuales con penetración un 4,6%, en parte por una mayor denuncia y concienciación social. La criminalidad convencional representa el 80% del total (1.496.618 delitos, -0,6%), mientras que la cibercriminalidad supone el 20% (374.259 delitos, +8%), destacando 327.856 estafas informáticas (+6,4%).

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados se mantuvieron en 273, mientras que los intentos crecieron un 2,1%. Las lesiones y riñas tumultuarias aumentaron un 7,5% y los secuestros un 13%.

Los delitos contra el patrimonio, que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, descendieron un 3,2%. Los robos con violencia o intimidación bajaron un 0,9%, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos un 10,6%, y los hurtos un 2,2%. La sustracción de vehículos cayó un 1,2%. Por otro lado, los delitos de tráfico de drogas subieron un 4,3%, debido a la acción policial y planes específicos como el del Campo de Gibraltar.

Entre las comunidades más pobladas, Cataluña y Madrid registraron descensos del 2,8% y 0,8%, respectivamente, mientras que Andalucía (+2%), Comunidad Valenciana (+2,3%), Canarias (+3,3%) y Baleares (+4,8%) experimentaron aumentos en la criminalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  3. 3 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  4. 4 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  5. 5

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  6. 6 Tres heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras volcar un coche en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  7. 7 Dañado uno de los elefantes navideños instalados en el centro de Salamanca
  8. 8 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  9. 9 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  10. 10 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La criminalidad repunta en Castilla y León un 6,1% hasta septiembre, con un 14,4 más de agresiones sexuales con penetración

La criminalidad repunta en Castilla y León un 6,1% hasta septiembre, con un 14,4 más de agresiones sexuales con penetración