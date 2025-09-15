Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Emilio Checa junto a Benjamín Crespo visiblemente emocionado. ALMEIDA

Crespo dice adiós a la Cámara de Comercio: «Creo en el relevo»

Visiblemente emocionado, deja la dirección de la entidad cameral tras casi nueve años al frente

Belén Hernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:19

El presidente de la cámara de Comercio de Salamanca, Benjamin Crespo, ha anunciado este lunes su decisión de abandonar el cargo, algo que anunciará el próximo miércoles en el pleno extraordinario que ha convocado, donde también anunciará a los plenarios su propuesta de que el actual vicepresidente primero, Alberto Díaz, le suceda en el cargo.

Crespo abandona la presidencia de la cámara, porque según sus palabras, siente que tiene que afrontar una nueva etapa tanto en su vida profesional como personal y porque cree en el relevo. Visiblemente emocionado, deja la dirección de la entidad cameral tras casi nueve años al frente, una etapa que comenzó, según ha recordado, con las cuentas de la entidad en la ruina y su imagen social e institucional degradada.

