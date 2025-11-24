Crema de ortiga, ragú de ciervo, ramen de cocido... El menú delicatessen que los 'top chef' cocinarán para los pacientes del Hospital Seis restaurantes de la ciudad prepararán un menú especial para cientos de enfermos hospitalizados

El Hospital de Salamanca ha puesto en marcha esta semana una original iniciativa —como parte de los actos por el 50 aniversario del Hospital Clínico— que consiste en que seis de los chefs más representativos de la ciudad elaboren el menú que van a comer los pacientes que están ingresados entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

La gerente del Complejo Asistencial, Carmen Rodríguez, presentó este lunes la 'Semana gastronómica para pacientes', destacando que «la innovación en la cocina puede ser una parte más del tratamiento de los pacientes».

«Todos los chefs han presentado un menú adaptado a las necesidades de los pacientes y tenemos que darles las gracias por su generosidad y su compromiso con los actos por los 50 años de nuestro hospital», destacó Rodríguez Pajares.

La jefa del servicio de cocina explicó que «normalmente se preparan unos 700 servicios por ingesta». Es decir, 700 desayunos, 700 comidas, meriendas, cenas y el 'resopón'. «El servicio se da tanto en el Hospital Universitario como en Los Montalvos y en Béjar», apuntó para matizar que «existen unos pacientes muy específicos, por lo que hay que priorizar la seguridad alimentaria». En este sentido, los restaurantes participantes no van a cocinar para los 700 pacientes ingresados, sino para unos 300 o 400.

Para poder planificar la semana ha sido necesario coordinar a todos los cocineros para —primero— indicarles qué menús necesitan los pacientes, qué variedad ofrecer a lo largo de la semana —en segundo lugar— y comprar alimentos que, generalmente, no se utilizan en el hospital.

El encargado de abrir esta semana tan especial desde el punto de vista gastronómico será el jefe de la Unidad de Alimentación del Hospital, David de la Fuente: «Este martes vamos a servir un arroz a la zamorana, ya que tanto un responsable como yo somos de Zamora; de segundo tendremos unas croquetas de lubina con espárragos trigueros y salsa de chipirones, y de postre, una crema de arroz».

Rocío Parra (En la Parra) ha preparado una crema de calabaza, leche de coco y jengibre. «Luego tenemos una merluza con una patata al ajo arriero y una panacota con fresas». «Nos adaptamos al medio al que estamos y buscamos que la comida sea saludable y rica», expresó.

Gonzalo Sendín avanzó que su restaurante (El Mesón de Gonzalo) cocinará «el menú más clásico», a base de «unos garbanzos de Pedrosillo con langostinos, una carrillera de cerdo con puré de patata y un flan». «Hay algo muy especial en todo esto. Si somos capaces de sacar una sonrisa esta semana a muchos pacientes que lo necesiten, el objetivo ya estará cumplido. Todos hemos vivido momentos tristes y felices en este hospital, así que ponemos nuestro granito de arena porque estamos en deuda».

Jesús López (Restaurante Atelier) avanzó que prepararán un «ramen de cocido, un ragú de ciervo con salsa thai y una tarta de queso y té matcha» para aprovechar productos de temporada y aportar un toque oriental.

Desde el Restaurante Eunice, José Manuel Pascual ha ideado un menú de «sopa de ajo, un ragú a la valenciana con salsa Hong Kong y un tartín de manzana». «Lo que pretendemos es llevar este tipo de ingredientes a personas que están pasando por situaciones delicadas y satisfacerles para que encuentren un aliciente».

El cocinero del Restaurante El Alquimista, César Niño, preparará «una lenteja de La Armuña con unas alcachofitas y un poco de jamón, para buscar el territorio». De segundo servirá «un bacalao con un poquito de pimentón de Sequeros» y cerrará con «un arroz con leche de coco para que, si los pacientes no pueden viajar, lo hagan comiendo».

Felipe Hernández (Consentido) también ha buscado productos de temporada y arrancará con «unas trompetillas de la muerte y boletus». «El segundo plato es un guiso de callos de bacalao y de postre, una tarta de algarroba».