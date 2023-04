¿Covid o alergia?: así es la nueva variante que puede confundir por los síntomas

Como ha sucedido con todas las variantes y linajes del coronavirus, es solo cuestión de tiempo que llegue a Salamanca.

La OMS ha informado de la detección de la variante Arcturus en India, Estados Unidos, Australia o Singapur. Lo que tiene de peculiar esta variante -además de ser más transmisible que la anterior, como sucede con casi todas- es que produce unos síntomas muy parecidos a los de la alergia, porque al clásico ‘moqueo’ de ómicron se le suma el picor de ojos. ¿Consecuencias? Que la población se confunda y no tome medidas.

Desde el Hospital de Salamanca apuntan que no hay constancia de casos en España, pero tampoco genera especial alarma: “Hasta donde yo sé, no se han detectado casos en Salamanca, ni en Castilla y León, ni en España en conjunto se ha confirmado todavía ningún caso de Arcturus (XBB.1.16). De todos modos, parece que aumenta las transmisibilidad pero no la gravedad. Por el ritmo de evolución epidemiológica, a medio plazo podría ir desplazando a la Ómicron, que no deja de ser una recombinación de dos sublinajes de Ómicron, el BA.2.10.1 y el BA.2.75, al menos en algunas zonas·”, explica el profesor y jefe de Microbiología, Juan Luis Muñoz Bellido.



Y es que, aunque parezca olvidada, la covid sigue generando contagios e ingresos diariamente en Salamanca. Actualmente hay 24 pacientes en el Hospital de Salamanca con un diagnóstico positivo de coronavirus. El lunes de aguas pasó factura en la provincia, que durante la pasada semana registró el mayor ritmo de crecimiento de casos, aunque en el último informe publicado ayer ya se aprecia una normalización del ritmo de contagios.