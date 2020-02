Cosidó evita pronunciarse en Salamanca sobre las críticas del PSOE por su nombramiento como asesor de Mañueco

Encuadrada dentro de la IV Semana de Formación “Enseñar Educando” que está organizando del 17 al 21 de febrero el Colegio San Agustín de Salamanca, el político y ex Director General de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, se ha pronunciado este miércoles sobre las críticas que han despertado en la oposición, especialmente en el PSOE, su nombramiento como nuevo asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque ha reconocido que la “política se está endureciendo” —en clara alusión al duro enfrentamiento dialéctico que protagonizó este martes el PSOE en contra del PP en las Cortes de Castilla y León—, ha pasado de puntillas por la polémica: “A mí no me corresponde decir nada más”, ha concluido sus declaraciones ante los medios.

Más allá de la polémica, Cosidó ha destacado la “importancia de que los jóvenes se impliquen en política y que sean especialmente los mejores” para hacer frente a los “retos formidables” que tenemos por delante, entre los que ha puesto de relevancia el de la “crisis de nuestro sistema democrático” por la emergencia de “regímenes autoritarios y populismos”, además de la revolución tecnológica, el reto medioambiental o el reto demográfico.

Por otra parte, Cosidó ha mostrado su gran preocupación por la “crisis de valores”, con un cambio de los “valores dominantes” que exige una revisión de los límites éticos actuales de la sociedad.