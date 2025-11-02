Cortan un tramo de la calle Elcano por un socavón
Se ha tomado la decisión al suponer un riesgo especialmente para las motocicletas
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:50
Un socavón debido al desgaste en un tramo de la calle Elcano ha obligado a cortar la circulación por precaución, especialmente debido al tránsito de motocicletas.
Según han confirmado fuentes municipales, se estima que la reparación por parte de mantenimiento de viales comience este lunes para reestablecerlo a la mayor brevedad.