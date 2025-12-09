Cortado el carril derecho del acceso a la Plaza España por el Paseo de la Estación por obras La intervención consiste en retirar el pavimento provisional colocado tras una reciente rotura de tubería

La mañana de este martes, 9 de diciembre, el carril derecho del Paseo de la Estación en dirección a Plaza España se ha cortado debido a unas obras puntuales. En el lugar se encontraba una excavadora trabajando en el asfalto.

Según fuentes municipales, los trabajos están siendo realizados por Aqualia. La intervención consiste en retirar el pavimento provisional colocado tras una reciente rotura de tubería, con el objetivo de proceder a su asfaltado definitivo.

Desde el Ayuntamiento señalan que se trata de una actuación rutinaria y de breve duración, necesaria para devolver la vía a su estado habitual.

