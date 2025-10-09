Correhuela, Los Bandos y Campillo: áreas «libres» en de la zona peatonal Una nueva señal informa ya del acceso autorizado a parte de la calle Correhuela. Los vehículos también pueden acceder a parte de la calle Ramón y Cajal y José Jáuregui . El Ayuntamiento actualiza el listado de calles peatonales: 315, la mayoría en el centro

La ciudad estrenó ayer nuevas señales, en este caso en la calle Correhuela, que informan de que los vehículos pueden acceder para salir por la plaza de San Julián y regresar de nuevo a la Gran Vía. Este espacio está dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) —a la que se puede entrar porque las restricciones no entran en vigor hasta el año 2029— y es una de las zonas excluidas del espacio peatonal, cuya entrada sin autorización está sancionada con 100 euros desde el pasado 1 de octubre.

Se trata de una especie de «isla» dentro del área en la que se da prioridad a los peatones, pero no es la única. El Ayuntamiento ha publicado un bando en el que se actualizan las calles peatonales y residenciales. Se constata que el acceso a la plaza del Campillo también está permitido. En concreto, las vías entre las calles Cristóbal Riesco y Teodoro Andrés quedan fuera del espacio peatonal. Además de allanar la entrada al aparcamiento público que existe en este punto de la ciudad, también facilita la salida en caso de que esté completo y permite un cambio de sentido hacia Mirat, similar al de la calle Correhuela.

También está fuera de la zona restringida el tramo de la calle Ramón y Cajal entre Fonseca y el paseo de San Vicente. Se autoriza a los conductores a acceder desde el paseo de San Vicente por la calle Espejo para hacer un cambio de sentido rodeando el Colegio y la Hospedería Fonseca. Otro espacio que no está incluido en la zona restringida para vehículos es la zona oeste de la plaza de Los Bandos. De este modo, se autoriza a los coches a entrar desde la calle Santa Teresa hacia el aparcamiento público ubicado en este céntrico punto.

Según el bando, que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Salamanca, son 315 las calles y vías peatonales de la ciudad, a las que se añaden otras 284 residenciales. Cabe recordar que el «periodo de gracia» para entrar en la zona peatonal (ZBE 1) sin ser multado acabó el pasado 1 de octubre, tras haber comenzado el 1 de julio.

Los 31 lectores de matrículas ya trasladan las infracciones para la tramitación de las multas, que ascienden a 100 euros. Tras un plazo de tres días para presentar alegaciones y justificar el acceso al espacio restringido, el mecanismo se activa y las sanciones se remiten a los conductores «en un periodo inferior a un mes», según subrayan fuentes municipales. Si se mantiene la tendencia registrada entre el 1 y el 19 de septiembre, último periodo con datos disponibles, las infracciones seguirán cayendo a pesar del paulatino aumento de accesos. El día 1 de septiembre entraron 7.020 vehículos, mientras que el día 19 fueron 10.060, un 43,3% más. En paralelo, las entradas sancionables bajaron del 4,02% inicial al 2,35%.

Según el Ayuntamiento de Salamanca, durante la semana en que comenzó el curso escolar, los accesos al centro crecieron un 33%, manteniéndose en esas cifras la semana siguiente. Si el 1 de septiembre se habrían librado de multa 836 vehículos gracias a la «bula municipal», el día 19 fueron 593, lo que supone un descenso significativo. Todo apunta a que el cumplimiento de la ordenanza que regula la zona peatonal (ZBE 1) será aún mayor ahora que las sanciones ya están activas y después de tres meses de adaptación.