Coronavirus en Salamanca: Consulta el nivel de riesgo de tu pueblo en este mapa interactivo

El mapa no discrimina por barrios de la capital. No obstante, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León este martes, todos los centros de salud de la capital han disminuido su tasa de incidencia, a excepción de Capuchinos, cuyo leve aumento no le impide seguir siendo la zona de salud con mejor tasa de contagios por cada 10.000 tarjetas sanitarias de toda la capital tanto en los siete como en los últimos catorce días.

En estos momentos, el barrio que peor tasa de incidencia en catorce días presenta sigue siendo Universidad Centro con 97,89; seguida de San José, con 84,83; el centro de salud Miguel Armijo, con 78,55; Filiberto Villalobos, con 68,66; y La Alamedilla con 66,09.