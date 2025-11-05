Los contratos fijos discontinuos, en máximos: el 80% del nuevo empleo en Salamanca

Carlos Rincón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Cuatro de cada cinco salmantinos que han encontrado empleo desde septiembre trabajan como «indefinidos intermitentes». Tras el fin de la campaña estival, el 80 % de los nuevos afiliados a la Seguridad Social de la provincia, 2.058 personas, son fijos discontinuos. En solo dos mees, los trabajadores que se encuentran bajo este régimen han aumentado un 68 % al pasar de los 2.998, de agosto, a los 5.056, de octubre. Esta última es la segunda cifra más alta desde que existen datos, solo por detrás de la alcanzada en mayo (5.161), antes que de cayesen en picado por la llegada del verano, cuando crecen más los contratos temporales, que en octubre disminuyeron. También descendieron en los dos meses anteriores los indefinidos a tiempo completo (-7). Solo aumentos los fijos a tiempo parcial (387), pero muy por debajo de los fijos discontinuos. Estas cifras reflejan que el nuevo empleo que se está generando este otoño es muy inestable.

La mayor parte del empleo generado en octubre fue en el sector educativo. Fueron 912 los nuevos docentes y educadores dados de alta el pasado mes en la provincia, que se suman a los 611 contratados en el mes de septiembre. Son así más de 1.500 los profesionales interinos, suplentes o temporales que se fueron a la calle antes del verano y que con el inicio del curso han vuelto a ser «repescados». Parte de ellos, vinculados a extraescolares, comedores y otras actividades no propiamente docentes, se incluyen entre los nuevos fijos discontinuos.

Las recontrataciones temporales en el sector de la enseñanza son el principal impulso que han tenido las cifras de afiliación en la Seguridad Social por segundo mes consecutivo. Y, como consecuencia de ello, aunque en Salamanca el paro aumentó en octubre hasta las 16.229 personas —275 personas, 1,72 %, más que en septiembre—, también se incrementó el número de trabajadores, que llegó a 132.162, —370 afiliados más que un mes antes—. Pero también aumentaron, aunque en menor medida, los trabajadores de la industria manufacturera (120), la administración pública (138), y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (183). Por el contrario, una vez acabado el verano, se redujo la «plantilla» de la hostelería, en 166 trabajadores; la del comercio, en 146; y las de las actividades administrativas y servicios auxiliares, en 178; pero, sobre todo, se ha adelgazado el «personal» de las actividades sanitarias y de servicios sociales, en las que se dieron de baja 428 trabajadores en un solo mes, muchos de los que cubrieron las vacaciones de la plantilla de residencias de mayores durante los meses estivales.

Pese a ser el cuarto mes consecutivo de aumento de los parados en Salamanca, el desempleo ha bajado respecto al mismo mes del año pasado, concretamente hay 1.097 parados menos. Este descenso interanual de un 6,33 % es el mayor de toda Castilla y León, tan solo por detrás de Zamora. De hecho, los 16.229 salmantinos que, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se encuentran en las listas del paro representan la cifra más baja para el mes de octubre, al menos, desde 1997. De la misma forma, el número de afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a marcar un nuevo récord. Al menos, desde enero de 2012, cuando comenzó la actual serie estadística, no se habían superado nunca los 132.162 trabajadores dados de alta.

Respecto a este septiembre aumento el paro y los trabajadores, lo que implicaría que se incrementó la población activa. El incremento del desempleo respecto al pasado mes, se registró principalmente en el sector servicios, mientras que disminuyó en la construcción y la industria. También son menos, concretamente 1.739, los salmantinos que buscan su primer empleo o que llevan más de un año sin trabajar.

CES pide al Gobierno actuar

Ante el aumento del paro, la confederación de empresarios CES exige al Gobierno medidas urgentes, como rebajas fiscales y de cotizaciones, incentivos a la contratación indefinida, estabilidad normativa, financiación competitiva y políticas de empleo adaptadas al tejido local. «Sin empresas no hay empleo», insiste su presidente, Antonio Rollán.

CEOE-CEPYME reclama un entorno estable

La confederación CEOE-CEPYME remarca que es «fundamental establecer un entorno de certidumbre y seguridad jurídica que impulse la inversión y, como ella, la generación de puestos de trabajo». Ve un lastre en «la inestabilidad normativa y el aumento de los costes empresariales».

UGT exige empleo de calidad

Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT, incide en que «la contratación indefinida no está al mismo nivel que en el resto de España». Por ello, reclama un impulso para generar en Salamanca empleo de calidad.

El PSOE culpa a Mañueco

Para la secretaria provincial de Empleo del PSOE de Salamanca, Irene Fernández, las cifras del paro de Castilla y León en octubre demuestran «que Mañueco no está a lo que hay que estar y la necesidad de un cambio».