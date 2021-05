Contrato de 30 meses y 43.500 euros brutos al año para investigar en Salamanca

La temática será abierta y podrán presentarse candidatos en todas las áreas del conocimiento. Además, se establecerán estancias obligatorias -además de otra optativa en función de las necesidades del proyecto- en empresas, pymes, instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro, hospitales, museos, etc... de la Región con el fin de “abrir nuevas oportunidades en investigación intersectorial e innovación” en el sector no académico de Castilla y León.

Los investigadores posdoctorales tendrán un contrato de 2 años y medio y un salario de 43.500 euros brutos anuales

Tendrán que hacer una estancia obligatoria en empresas, instituciones u organizaciones de Castilla y León

La noticia fue valorada positivamente por jóvenes investigadores. Lorena Carro García, integrante de INNOVA Salamanca (Asociación de Jóvenes Investigadores No Valorados de la Universidad de Salamanca), señaló que “incentivar la atracción de talento con programas de estas características puede incrementar enormemente la proyección investigadora internacional de la Universidad”. Carro afirmó que el hecho de que la Junta de Castilla y León financie parte de la convocatoria es “un mérito a reconocer, ya que hasta ahora tenían bastante olvidado al colectivo postdoctoral, al no haber convocatorias competitivas reales”. Para la investigadora, “el inconveniente es que no vale sólo con atraer el talento durante 2,5 años, sino que hay que tener verdaderos planes de integración de ese personal a futuro y su estabilización”. “En la universidad en España no se considera la figura de investigadores sin docencia y eso puede ser un freno también para reclutar científicos excelentes por las universidades. Aún así creo que es muy positivo y ojalá se siga en esta línea”, concluyó.