Construir más vivienda y renovar el parque inmobiliario

Lunes, 10 de noviembre 2025

España vive un momento decisivo en materia de vivienda. El déficit en la construcción de los últimos años, unido al envejecimiento del parque inmobiliario, exige respuestas ágiles y técnicamente solventes. En este contexto, la labor de los arquitectos resulta esencial para garantizar viviendas accesibles, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales de la población.

«Nuestra misión es promover viviendas de calidad y que la rehabilitación avance sin dejar a nadie atrás. Sin arquitectos no puede entenderse la transformación de nuestras ciudades», afirma Avelino Álvarez, presidente del Colegio de Arquitectos de Salamanca.

Un déficit creciente

Tras la crisis de 2008, la construcción de viviendas disminuyó notablemente. En paralelo, la formación de nuevos hogares continuó creciendo. En la última década se han creado cerca de un millón y medio de familias, según el INE. Antes de la pandemia se formaban unos 100.000 hogares al año, mientras que hoy la cifra ronda los 300.000, impulsada en gran parte por la llegada de población inmigrante. Además, el tamaño medio familiar se ha reducido a 2,5 personas por hogar.

Este desequilibrio entre oferta y demanda ha provocado un aumento de los precios de venta y alquiler, especialmente en grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona, aunque regiones como Castilla y León también registran un déficit notable.

Para revertir esta situación, «las administraciones deben facilitar suelo disponible y simplificar los procesos. Los arquitectos estamos preparados para desarrollar proyectos adaptados a normativas cada vez más exigentes, garantizando seguridad y confort», señala Álvarez.

Un parque inmobiliario envejecido

La rehabilitación del parque residencial es otro reto prioritario. Una gran parte de los edificios fueron construidos sin criterios de eficiencia energética, por lo que es necesario intervenir para mejorar consumos, confort y sostenibilidad.

A este factor se suma la accesibilidad: más del 75% de los edificios no son accesibles, y más del 40% de los inmuebles de cuatro plantas o más carecen de ascensor. Por ello, «las reformas deben abordar de forma conjunta eficiencia y accesibilidad, respondiendo a las necesidades de una población que envejece», destaca Álvarez.

Factores que condicionan el sector

El Colegio de Arquitectos de Salamanca advierte también del impacto del incremento del coste de los materiales y la urbanización, que en algunos casos ha superado el 40%. Aunque esta tendencia parece moderarse, ha generado inseguridad en la planificación y ha encarecido el suelo, lo que repercute en el precio final de la vivienda.

Otro desafío es la escasez de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada. Esta falta de personal dificulta el desarrollo de obras, afecta a la calidad y al cumplimiento de plazos, e incluso compromete la viabilidad de proyectos más técnicos.

En el ámbito normativo, la profesión ha demostrado gran capacidad de adaptación desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2006, que ha permitido mejorar notablemente el rendimiento térmico de los edificios. «Es necesario que las administraciones actualicen también las normativas urbanísticas, manteniendo la coherencia y el carácter de nuestras ciudades, especialmente en los cascos históricos», subraya Álvarez.

La labor del Colegio de Arquitectos

Entre sus funciones principales, el Colegio de Arquitectos se encarga de visar los trabajos profesionales, garantizando la habilitación del autor y la corrección formal de la documentación.

También organiza formación, combate el intrusismo, participa en comisiones de la administración y atiende solicitudes de información e investigación. Su finalidad es defender la profesión y promover la arquitectura como elemento fundamental de la sociedad.

Una sede renovada

La sede del Colegio, situada en la avenida Mirat, ha sido renovada recientemente. El nuevo espacio, diáfano y luminoso, incorpora una fachada de doble piel que mejora las condiciones térmicas interiores.

«Queremos que esta sede sea un punto de encuentro: un lugar donde informarse, localizar a profesionales colegiados y participar en actividades culturales que acerquen la arquitectura a la ciudadanía», afirma Álvarez.

Con esta transformación, el Colegio de Arquitectos de León refuerza su voluntad de abrirse a la sociedad, adaptándose a las nuevas necesidades de la profesión y favoreciendo la difusión de la cultura arquitectónica.

Colegio Oficial de Arquitectos de León

Delegación en Salamanca

Avd. Mirat, 12, 1º

37005 - Salamanca

923 25 02 61

www.coal.es/delegacion-de-salamanca