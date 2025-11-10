Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La galería exterior de uno de los apartamentos, que cuenta con un mirador de vistas privilegiadas. Limcasa
Construir en el corazón de la ciudad: un reto de respeto y precisión

Limcasa Construcciones se encuentra inmersa en la rehabilitación, construcción y diseño de 22 apartamentos turísticos en el emblemático marco de la Plaza Mayor

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:00

En el emblemático marco de la Plaza Mayor de Salamanca, Limcasa Construcciones avanza en una de las obras más singulares: la rehabilitación, construcción y diseño de 22 apartamentos turísticos en un edificio histórico, actuación que combina complejidad técnica, sensibilidad patrimonial y ejecución de gran envergadura.

Trabajar en el corazón de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, nunca es sencillo. Las restricciones urbanísticas, la protección del entorno monumental y las condiciones logísticas propias de una ubicación tan céntrica, convierten cada fase del proyecto en un desafío.

Actualmente, la obra se encuentra en una fase clave: instalaciones, diseño y distribución de espacios, donde cada decisión, define el carácter final del conjunto, todo ello, con la firma de la constructora.

Altura de una de las habitaciones en rehabilitación. Limcasa

Lejos de la uniformidad, cada apartamento contará con una decoración, estilo y diseño exclusivos, pensados para aprovechar al máximo la luz, las vistas y la personalidad arquitectónica del edificio.

La magnitud del proyecto ha requerido una importante inversión económica, 100% privada, destinada a garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad. Para ello, Limcasa Construcciones ha invertido en todos los medios técnicos y humanos necesarios, incluyendo una grúa de gran envergadura que ha sido fundamental para la manipulación y elevación de materiales en un entorno tan limitado y sensible como la Plaza Mayor.

El proyecto está exigiendo una planificación milimétrica y una coordinación constante, garantizando el máximo respeto a la arquitectura original y el entorno urbano.

El resultado será un conjunto turístico único, perfectamente integrado en la fisonomía de la Plaza Mayor, que combina historia, modernidad y confort. Una obra que reafirma el compromiso de Limcasa Construcciones con la excelencia, calidad y respeto por el patrimonio.

Limcasa Construcciones

Avenida Reyes de España, 2

37008 - Salamanca

923 25 89 96

www.limcasaconstrucciones.es

